Instrumente aus Bambus und Gummi

Rheinsberg Seit wenigen Tagen ist Rheinsberg um eine Attraktion reicher: In der Dr.-Martin-Henning-Straße 14, wo sich früher die Schnapsfabrik Balzer befand, haben Hans-Karsten Raecke und Jane Zahn die Ausstellung "Klangkunst gegenwärts" eröffnet. Raecke, der mit seiner Frau vor vier Jahren nach Rheinsberg kam, hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt.

Neben der bereits vor zwei Jahren eröffneten Kleinbühne, in der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, gibt es nunmehr im ehemaligen Wohnhaus, unmittelbar an der Straße gelegen, eine einmalige internationale Schau. Ausgestellt sind dort unter anderem Instrumente für Neue Musik, graphische Partituren und so genannte Klangskulpturen.

Schwerpunkt dabei ist das Gesamtschaffen von Raecke, einem Musiker, Improvisator, Komponisten und Instrumentenerfinder. Beteiligt an der Schau sind zudem 32 Künstler mit ihren Werken, mit Partituren und Skulpturen. Darunter befinden sich namhafte Musiker und Komponisten wie John Cage, Ferdinand Försch, Herrmann Keller, Erhard Karkoschka, Helge Leiberg, Karl-Heinz Stockhausen, Karl-Heinz Treiber und andere.

Über Kopfhörer können Aufführungen der graphischen Partituren, die neben der traditionellen Notenschrift auch jede Menge Zeichen und Symbole für die Instrumentalisierung enthalten, und die zum Einsatz kommenden Instrumente gehört werden. In einem Videoraum sind Performance- und Konzertmitschnitte auf einem Bildschirm zu bestaunen.

Aber es gibt auch großformatige Bilder, die in Kombination mit einem Bildklanggenerator entstanden sind. "Tod und Auferstehung" steht für einen Raum, in dem ein zersägter Flügel für Aufmerksamkeit sorgt. Wie Kurator Raecke erklärt, sind aus dem einstigen Instrument "Klangskulpturen" entstanden, die er X-Harfe, Lyra und Widder nennt. Das Besondere ist, dass man den mit Saiten bespannten Teilen aus Holz noch Töne entlocken kann.

Töne entlocken kann man auch den Instrumenten, die Raecke erfunden hat. Dazu gehören ein so genannter Pfeifentopf, sowie jede Menge Sura-, Bambu- und Gummiphone. Entstanden sind die im "Tuten- und Blasenraum" ausgestellten Instrumente aus Bambus, Suralin und Gummi. Die Hauptbestandteile fungieren daher auch als Namensgeber. Aber auch ein Arbeitsplatz zur Herstellung der Instrumente sowie unfertige Bambuphone und Fehlkonstruktionen sind Bestandteil der Schau.

Zu den besonderen Exponaten gehören die im "Raum der internationalen Freundschaft" ausgestellten Klangskulpturen. Geschaffen haben sie sechs Komponisten und Instrumentenbauer. Dazu gehören eine große Raumharfe, die der Besucher selbst ausprobieren darf und eine Glasposaune, gebaut vom Geschwisterpaar Baschet aus Frankreich. Aber auch eine Metalltrommel in Augenform sowie zwei in Verbindung mit einem Computer und Induktionsströmen gesteuerte Klangskulpturen dürften die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Natürlich gehören auch zwei präparierte Flügel, darunter ein "Tasten-Oldtimer", zu den Exponaten der Ausstellung. Mittels Schrauben, Klammern, Klötzen und anderen Utensilien, die zwischen den Saiten platziert wurden, werden Töne erzeugt, die sich von normaler Musik unterscheiden, aber in der Neuen Musik durchaus gewollt sind.

Ebenso wartet im Dachgeschoss, das für Veranstaltungen hergerichtet wurde, noch manche Überraschung. Zu sehen sind, neben Partituren aus dem Schaffen von Raecke, wie dem Kleeblätterzyklus, auch die von ihm entwickelte Orion-Harfe und der Klangbildgenerator mit den entsprechenden Bildern, wie der Himmelsscheibe von Nebra.