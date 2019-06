Mehr Platz zum Lernen

Silvia Passow

Wustermark Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit übergab Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) am Dienstag den Erweiterungsbau der Otto-Lilienthal-Grundschule an die zukünftigen Nutzer. Nach der feierlichen Übergabe, die musikalisch von den Kindern der 1. bis 6. Klassen untermalt wurde, hatten auch interessierte Einwohner der Gemeinde die Chance, die neuen Räume in Augenschein zu nehmen.

Der Erweiterungsbau zur bereits bestehenden Grundschule war mit dem Zuzug in die Gemeinde nötig geworden. Das denkmalgeschützte Schulgebäude wird nun durch den Neubau ergänzt, in dem auch eine Zwei-Feld-Sporthalle untergebracht ist. Außerdem erhält der Hort hier neue Räume. Alles an einem Ort, kurze Fußwege, die Schüler und Lehrer durch begrünte Außenanlagen führen.

"Bildung ist der Investitions- und Entwicklungsschwerpunkt in unserer wachsenden Gemeinde", sagte Bürgermeister Schreiber und verwies dabei auch auf Elstal und die Entwicklung des dortigen Schulzentrums. Er dankte allen Beteiligten für die zielstrebige Umsetzung des Projektes. Tatsächlich wurden Kosten- und Zeitrahmen eingehalten. "Aus meiner Sicht haben wir nun eine besonders schöne, lebendige und logistisch perfekte Grundschule, auf die wir Wustermarker stolz sein können", so der Verwaltungschef.

Auf einer Fläche von rund 3.200 Quadratmetern werden acht Gruppenräume und sechs Fachräume für Kunst, Musik, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, ein PC-Kabinett und eine Lehrküche eingerichtet. Die helle Zwei-Feld-Sporthalle riecht noch ganz neu. Sie wird nicht nur das Sportangebot für die Kinder der Schule bereichern, auch Vereine sollen hier eine sportliche Heimat finden. Das Freizeitangebot der Gemeinde soll damit eine Aufwertung erfahren.

Im Hort werden zukünftig 210 Kinder betreut. Im Hort selbst wird es noch eine weitere Eröffnungsfeier geben. Die Ferien werden jetzt für den Einzug in das neue Gebäude genutzt. "Durch die Integration des Hortes auf dem Grundschulgelände mit großer Sporthalle und Spielplatz wird die Betreuung der Kinder nach dem Unterricht sicherer und vielseitiger", sagte Schreiber.

Rund 10 Millionen Euro wurden hier investiert, das Land Brandenburg förderte den Erweiterungsbau mit 3,3 Millionen Euro. Im Foyer des Hauses sorgen flexible Wände für eine vielseitige Nutzung. Tageslicht kommt durch die großen Dachfenster. Innen wurde mit hellen, freundlichen Farben gearbeitet, ein frisches Petrol und kräftiges Magenta sorgen für farbliche Kontraste.

Im April 2016 genehmigte die Gemeindevertretung (GV) die Generalplanungsleistungen. Der Entwurfsplanung wurde im Februar 2017 zugestimmt. Baubeginn war im November 2017, Grundsteinlegung im Februar 2018, fünf Monate später wurde bereits Richtfest gefeiert. Nur möglich, weil alle Beteiligten gut zusammenarbeiteten, betonte Schreiber. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Otto-Lilienthal-Grundschule wurde das bisher größte Bauvorhaben der Gemeinde umgesetzt.