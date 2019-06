Wie Landtagsabgeordnete in Erscheinung treten

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Die aktuelle, fünfjährige Wahlperiode des Brandenburger Landtags endet nun. Von einem Sitzungsmarathon war unlängst die Rede, als die Abgeordneten letztmals vor den am 1. September anstehenden Wahlen zusammen kamen. Tatsächlich galt es vom 11. bis 14. Juni insgesamt rund 85 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten.

Aus dem Landkreis Havelland gehören Udo Folgart (SPD), Andrea Johlige (Die Linke), Barbara Richstein, Michael Koch und Dieter Dombrowski (alle CDU) sowie Ursula Nonnemacher (Bündnis’90/Die Grünen) und Rainer van Raemdonck (AfD) zu den Mitgliedern des Landtags. Ob und wie sie bisher im Plenarsaal in Erscheinung traten, könnte Politikinteressierten das Internet offenbaren, sofern sie das Videomaterial auf //www.landtag-brandenburg.de:www.landtag-brandenburg.de finden. Denn es ist ein Klick n:www.landtag-brandenburg.de finden. Denn es ist ein Klick n|_blank)$ötig, um überhaupt erst zu erfahren, dass das Online-Angebot besteht. Die Parlamente in Hamburg, Bayern und Berlin etwa haben diesbezügliche Hinweise auf ihren Startseiten.

In der brandenburgischen Menüleiste am linken Rand ist ein Reiter "Aktuelles" enthalten, unter dem "Landtag live im Internet" zu finden ist. Auch die Plenardebatten im Juni wurden dort gezeigt. Am rechten Rand befindet sich folgender Hinweis: "Wenige Tage nach den Plenarsitzungen können alle Redebeiträge auch im Archiv des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) online abgerufen werden. Etwa sechs bis zehn Stunden Redebeiträge pro Sitzungstag bereitet der rbb auf seiner Internetseite in Bild und Ton auf."

Redebeiträge der Abgeordneten können zwar durchaus unterhaltsam sein. Rein an den Fakten orientiert sind derweil die Plenarprotokolle, die über den "Schnellzugriff" auf der Startseite zu finden sind. Wobei hier keine Debatten dokumentiert werden. Vielmehr sind unter anderem die Anträge samt teils sehr ausführlicher Begründungen im Wortlaut nachzulesen, die die Fraktionen zur Abstimmung stellten. Natürlich erfährt der Nutzer an dieser Stelle auch, ob die Anträge angenommen oder abgelehnt wurden.

Insgesamt zeigt sich wohl am ehesten auf www.landtag-brandenburg.de, wofür die Parteien im Landtag stehen. Doch sind noch jene Nutzer klar im Vorteil, die keine Handicaps haben. Technische Innovationen wie Vorlesefunktion, Gebärdensprache und "Leichte Sprache", die auf anderen Parlamentsseiten zur Barrierefreiheit bei der Nutzung beitragen, gibt es nicht.