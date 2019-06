Ideale Bedingungen für Energiewendelabor

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Bedingungen für die Installation eines Energiewendelabors auf dem Gelände des ehemaligen Untergrundgasspeichers sind nahezu ideal. Davon überzeugten sich am vergangenen Wochenende Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft und Energie, der Brandenburger Wirtschaftsförderung, des Landkreises Havelland und künftige beteiligte Einrichtungen vor Ort.

Neben den benachbarten Windenergieanlagen auf der Nauener Platte sei auch die strom- und gasseitige leitungsgebundene Infrastruktur vorhanden, die BMV Energie betreibt am Standort seit rund zehn Jahren eine Biogasanlage mit regenerativer Stromerzeugung sowie Biomethan-Aufbereitung, auch ein Umspannwerk sei vorhanden, sagte Thomas Borchers, Geschäftsführer von Edis-Therm als Gastgeber. Hinzukommen soll noch eine kleine 50 Meter hohe Windenergieanlage. Letztere ist Voraussetzung, um das Zusammenspiel der Energien von Sonne, Wind, Biogas und Energiespeicherung praktizieren zu können.

Auf entsprechende Fragen sagte Borchers, dass auf der Nauener Platte zeitweilig zu viel Strom produziert und vom Energiewendelabor auch genutzt werden könnte. Nach gegenwärtigem Stand müssten in diesem Fall alle Zuschläge laut Erneuerbarem Energiegesetz bezahlt werden, was das Vorhaben gegenwärtig noch zu teuer gestalten würde. Die Ketziner Kommunalpolitiker unterstützen inzwischen sowohl die Installation des Energiewendelabors (EWL) als auch, als Ausnahme auf Ketziner Territorium, den Bau der Windenergieanlage. So geht die Vorbereitung des EWL weiter, aber vorerst nur mit halber Kraft, denn die beantragten Fördermittel sind vom zuständigen Bundesministerium noch nicht zugeteilt worden.

Wie Wilfried Pester, Geschäftsführer der Eon Edis Contracting GmbH, beim Rundgang über das Gelände der Biogasanlage sagte, sei hier inzwischen eine Photovoltaikanlage installiert worden, die den permanenten Strombedarf der Biogasanlage decken hilft. Vorgesehen sei ferner, noch in diesem Jahr die Anlage selbst durch ein Gärproduktelager mit Gasspeicher zu erweitern. Das ermögliche, die Gärprodukte bis zu 270 Tage zu lagern. So könnten die Landwirte den optimalen Ausbringungstermin selbst bestimmen. Außerdem werde über einen Generator die Stromproduktion von 250 auf 750 KW erhöht.

Wie Borchers am Rande der Informationsveranstaltung sagte, werde in Betracht gezogen, mit der im technologischen Prozess anfallenden "grünen" Abwärme Objekte in Ketzin/Havel und auch die geplanten neuen Wohngebiete Baumschulwiese und Wasserstadt (ehemals KFM-Gelände) mit Fernwärme zu versorgen. Eine Machbarkeitsstudie soll die Zweckmäßigkeit untersuchen.

Ministerialdirigent Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Leiter der Energieabteilung im Brandenburger Wirtschaftsministerium, beurteilte das Projekt EWL aus Brandenburger Sicht als sehr, sehr positiv, da es am Ketziner Standort ideale Bedingungen für die Untersuchung des Zusammenwirkens der verschiedenen Energien und deren Speichermöglichkeiten gibt. Er sagte zu, das Projekt in Ketzin/Havel langfristig zu unterstützen.