Markendorfs verschollene "Erntehelferin" ist wieder da

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie galt lange als verschollen. Jetzt ist sie wieder an ihrem alten Platz auf der Grünfläche an der Müllroser Chaussee in Markendorf – die Skulptur der "Erntehelferin" des Frankfurter Bildhauers Walter Kreisel. Markendorfs Ortsvorsteher Dieter Rudolf hatte in dieser Woche zu einer Art Wiederbegrüßung an das Kunstwerk eingeladen, das 1977 als Auftragswerk der Stadt vor dem Obstbaukombinat Markendorf aufgestellt worden war. Dort stand die "Erntehelferin" bis 2008.

Was dann geschah und die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung über die Wiederaufstellung der Skulptur in dieser Woche verschweigt, hat etwas von einem Krimi. Manuela Kreutzer, die Prokuristin der Firma Plischka, auf deren Grundstück die "Erntehelferin" heute steht, spricht von einer "Nacht- und Nebelaktion". Dabei soll es am helllichten Tag gewesen sein, dass damals Arbeiter im Auftrag der Stadt mit einem Kleinkran vorfuhren, die Bronzeskulptur von ihrem Sockel holten und mitnahmen. – Ohne die Eigentümer informiert oder gefragt zu haben.

Denn die "Erntehelferin" gehört der Firma Plischka, die das einstige Obstbaukombinat 1992 von der Treuhand erworben hatte – mit allem, was sich auf dem Grundstück befand. Das bestätigte später ein Gericht. Denn die Firma hatte 2008 erst den Diebstahl angezeigt und dann die Herausgabe des Kunstwerks durch die Stadt eingeklagt.

Zehn Jahre gingen ins Land

Man habe die Skulptur damals nach den Metall-Kunst-Diebstählen in der Stadt sicherstellen wollen, sagt Sabine Wenzke, Werkleiterin der Frankfurter Kulturbetriebe. Mehr als zehn Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Den Markendorfern galt ihre "Erntehelferin" als verschollen, sagt Dieter Rudolf. Er hat bei beiden OB Wilke vorgesprochen und letztlich die Vertreter der Stadt und der Firma Plischka an einen Tisch gebracht. Es wurde ein Vertrag geschlossen, dem zufolge die Kulturbetriebe die Reparatur und Wiederaufstellung der Skulptur finanziert haben. Die Kosten für den Unterhalt wollen sich Stadt und Firma in den kommenden Jahren teilen, heißt es.