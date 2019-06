DPA

(dpa) Rom (dpa) – Der ehemalige Rom-Coach Eusebio Di Francesco heuert beim Serie-A-Konkurrent Sampdoria Genua an. Der 49-Jährige habe einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2022 unterzeichnet, teilte der Club mit.

Der AS Rom hatte sich noch vor Saisonende von Di Francesco getrennt, nachdem der Hauptstadt-Club in der Serie A nur auf Platz sechs gelandet war. Di Francesco ersetzt nun in Genua Marco Giampaolo, der vor wenigen Tagen vom AC Mailand verpflichtet wurde. Sampdoria hatte die Saison auf dem neunten Platz beendet.