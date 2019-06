DPA

Santa Ponca (dpa) Angelique Kerber hat eine gute Woche vor Wimbledon beim Vorbereitungsturnier auf Mallorca das Finale verpasst. Gegen die Schweizerin Belinda Bendic verlor die Weltranglisten-Sechste aus Kiel 6:2, 6:7 (2:7), 4:6.

In genau zwei Stunden entschied die Nummer 13 der Tennis-Welt die Partie gegen die favorisierte Kerber für sich. Im Finale trifft Bencic am Sonntag auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Kerber tritt bei dem Rasenklassiker in Wimbledon als Titelverteidigerin an.