Rettungseinsatz am Rande des Drachenboot-Cups

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Ein Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr hat am Rande der Siegerehrung vom Drachenboot-Cup für Aufsehen gesorgt.

Wie die Feuerwehr versicherte, hatte er nichts mit der Veranstaltung zu tun. Vielmehr sei die günstige Anfahrtsmöglichkeit zum Kulturpark für die Bergung einer Frau genutzt worden. Sie soll nach MOZ-Informationen kurz zuvor auf der Stadtseite im Bereich Georg-Kurtze-Straße schwimmen gegangen und dann leblos im Wasser getrieben sein, woraufhin die Leitstelle gegen 17 Uhr die Einsatzkräfte alarmierte.

Die Strausberger DRK-Wasserwacht habe die Schwimmerin für erste Rettungsmaßnahmen zunächst ans Ufer und später eben zu jener Stelle gebracht, an der zuvor die Drachenbootsportler in die Boote gestiegen waren,hieß es. Wichtigste Nachricht: die etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau blieb am Leben. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.