SVA schnappt sich Riehl-Brüder

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Die Zwillingsbrüder Alexander und Florian Riehl werden in der neuen Saison für den neuen Brandenburgligisten SV Altlüdersdorf Fußball spielen. Auf Nachfrage bestätigten die beiden 26-Jährigen, dass eine Einigung mit dem Noch-Oberligisten vorliegt. "Wir müssen nur noch die Verträge unterzeichnen", erklärte Alexander Riehl. Dies soll in der kommenden Woche geschehen.

Nach dem verkündeten Abschied vom MSV Neuruppin, für den die Riehl-Brüder zuletzt acht Jahre lang in der ersten Männermannschaft spielten, hatten mehrere Vereine ihr Interesse an einer Verpflichtung im Doppelpack hinterlegt. Dazu zählten Brandenburgligist TuS Sachsenhausen und Landesklasse-Vertreter Eintracht Alt Ruppin.

Laut den Riehls habe sich der SV Altlüdersdorf am meisten bemüht. Zudem sprach das entspannte Umfeld bei den Lila-Weißen für den Wechsel in den Nachbarkreis. Alexander Riehl fügte hinzu: "Trainer Steffen Borkowski hatte schon einmal vor ein paar Jahren Interesse gezeigt, uns beide zum SVA zu holen." Das zweite Werben fruchtete nun.

Somit werden Alexander und Florian Riehl in der kommenden Saison auf ihren Ex-Verein MSV Neuruppin treffen. Dort gab es "keinen schönen Abschied", wie beide mit enttäuschter Stimme betonten. Sie kamen in den letzten beiden Saisonspielen auch nicht mehr zum Einsatz. Für Trainer Henry Bloch spielte Florian Riehl in den Planungen für die Serie 2019/2020 keine Rolle mehr. Laut Florian Riehl seien dafür sportlichen Gründe genannt worden, und der Umstand, dass er die Trainingseinheiten nicht vollumfänglich absichern könne. Da Bruder Florian keinen neuen Vertrag erhielt, zog Bruder Alexander seine bereits erklärte Zusage für ein weiteres Engagement in Neuruppin zurück, gab er zu Protokoll.

Künftig tragen die beiden "Zweikampf-Monster" Lila-Weiß. Der SV Altlüdersdorf hat bereits vor Wochen freiwillig seinen Rückzug aus der Oberliga bekannt gegeben und einen Neustart in der Brandenburgliga ausgerufen.