Neun Tore, drei Siege, ein Unentschieden

Rolf Strecke

Frankfurt (Oder) Als verlustpunktfreier Staffelsieger der Ü-50-Kreisliga Süd war der 1. FC Frankfurt bei den Kreismeisterschaften mit vier weiteren besten Mannschaften der drei Staffeln angetreten. Am Ende seiner vier Spiele im Modus jeder gegen jeden stand der nächste Erfolg zu Buche – mit nur zwei abgegebenen Punkten, einem Gegentor und den meisten Treffern (9) aller Mannschaften.

Verhalten waren die Frankfurter in das erste Spiel gegen den FSV Union Fürstenwalde gestartet. Nach dem 0:0 war die allgemeine Erkenntnis, dass 15 Minuten Spielzeit nicht lang sind und man mehr tun müsse. So nahm die Partie gegen die SpG Grün-Weiß Lindenberg/SV Tauche gleich an Fahrt auf. Dirk Herrgoß mit zwei Toren sowie Olaf Schnürer, Jens Clemens und Dirk Baier sorgten für den 5:1-Erfolg. Der FC Eisenhüttenstadt wurde durch ein Kopfball von Josef Ludniewski und einem schön herausgespielten Treffer von Theis mit 2:0 besiegt. Der Turnierplan wollte es, dass das letzte Spiel gegen die bis dahin punktgleiche SpG Buckow/Müncheberg über den Gewinn der Meisterschale entscheiden würde. Aufgrund des besseren Torverhältnisses hätte dem 1. FCF zwar ein Unentschieden gegen den Titelverteidiger gereicht, aber die Mannschaft setzte ihre offensive Spielweise fort, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Wieder erwiesen sich Herrgoß und Theis als Torjäger und nach dem 2:0 standen die Frankfurter als Kreismeister fest.

Vor der Ehrung wurde Wulf Karkoschka als wohl ältestem Aktiven der Kreisliga nachträglich zu seinem 80. Geburtstag eine Fotocollage überreicht. Die Meisterschale nahmen für ihre Kempen der Mannschaftsverantwortliche Rolf Strecke und Spieler-Trainer Olaf Bitzka entgegen. Die Mannschaft widmete ihren Sieg Frank "Walze" Genetzke, der kurz nach dem Titelgewinn vor zwei Jahren, ebenfalls in Bad Saarow, verstorben war.

1. FCF/Ü 50: Jens Lange – Dirk Baier, Olaf Bitzka, Jens Clemens, Arkasiusz Dragon, Josef Ludniewski, Roland Pirke, Olaf Schnürer, Sven Theis, Dirk Herrgoß, Uwe Köppen, Wulf Karkoschka