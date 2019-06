Wo vielleicht der Tyr angebetet wurde

René Wernitz

Havelland/Tremmen (MOZ) Havelland/Tremmen. Thure bzw. Thüre hieß ein havelländisches Dorf, das es nicht mehr gibt. 1161 war es erstmals erwähnt worden. Schon Mitte des 13. Jahrhunderts wurde es um Thure/Thüre still und stiller in Urkunden. An den Namen des Ortes erinnert heute der 57 Meter hohe Thyrowberg bei Tremmen, der auf einer Landkarte des 18. Jahrhunderts noch als Tühr-Berg bezeichnet wurde. Vermutlich handelte es sich bei Thure/Thüre um ein slawisches Dorf. Der Wissenschaftler Günter Mangelsdorf (1947-2008) hatte sich in "Die Ortswüstungen des Havellandes" darauf festgelegt.

Wie er in seiner 1975 entstandenen Ausarbeitung erklärt, hätten sich bei sogenannten Flurbegehungen auf dem Thyrowberg selbst keine slawischen Scherben gefunden. Doch sind später Siedlungsspuren ans Licht gekommen, von denen Mangelsdorf offenbar nichts ahnte. Diese weisen allerdings in Zeiten lange vor Christi Geburt. Der Förderkreis Dorfmuseum Tremmen e.V. hat sich um die Veröffentlichung der aktuellen archäologischen Ergebnisse verdient gemacht.

In Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, das auch das Archäologische Landesmuseum in Brandenburg an der Havel betreibt, hatte der Verein aus Anlass der 850-Jahrfeier Tremmens (bezogen auf das Jahr 1161, in dem auch dieses Dorf erstmals erwähnt wurde) zwei Info-Tafeln zum Thyrowberg gestaltet. "Eine offene Frage blieb, ob der auf dem Thyrowberg gelegene kleine Hügel, im Volksmund Galgenberg genannt, ein Grabhügel eines slawischen Fürsten sein könnte. Grabungen dazu blieben bisher aus finanziellen Gründen aus", so Lothar Lehnhardt, Vorsitzender des Förderkreises. Auf einer der Tafeln steht dazu: "Von herausragender Bedeutung ist ein Grabhügel am östlichen Ende des Bergplateaus. Dieser Hügel wurde aus Grassoden und Sand errichtet. Er weist einen Durchmesser von etwa 25 m bei einer Höhe von noch etwa 3 m auf", wie auf die eine Infotafel wurde. Leider sei seine Oberfläche durch zahlreiche Eingrabungen und Sandentnahmen erheblich gestört und verändert."

Dass der Hügel über einem dort bestatteten slawischen Stammesoberhaupt geschaffen wurde, ist sehr unwahrscheinlich. Denn auf der Tafel selbst werden drei mögliche Perioden aufgeführt, in denen der Hügel errichtet worden sein dürfte: die mittlere Jungsteinzeit (3. Jahrtausend vor Christus), die ältere Bronzezeit (2000 bis 1600 vor Christus) oder die jüngere Bronzezeit (1000 bis 700 vor Christus). Bekanntlich erreichten erst ab dem 6. Jahrhundert nach Christus slawische Stämme das Havelland. Weiter heißt es wörtlich auf der Tafel: "Als sicher kann gelten, dass im Hügel eine bedeutende Persönlichkeit bestattet wurde. Der Grabhügel stellt bis zur Gegenwart eine wichtige Landmarke dar. Seit dem Mittelalter verläuft hier die Grenze zwischen den Gemarkungen Tremmen und Etzin. Im 19. Jahrhundert markierte der Hügel sogar die Grenze zwischen den Kreisen Ost- und Westhavelland. Heute genießt er zusammen mit den übrigen archäologischen Reliktenauf dem Thyrowberg den Schutz des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes."

Doch hatten nun einst auch Menschen dort gelebt? "Auf dem südöstlichen Oberhang konnte ein Siedlungsplatz der Bronzezeit lokalisiert werden (2200-500 v.Chr.). Auf dem südlichen Mittelhang des Thyrowberges befindet sich ein Bestattungsplatz, der beigabenlose Körpergräber erbracht hat. Vieles spricht dafür, dass es sich um den Friedhof einer spätslawischen Siedlung handelt, die etwa 700 m südöstlich des Berges liegt. Wahrscheinlich ist dieser Ort identisch mit dem wüst gefallenen Dorf Thure, das im Jahre 1161 erwähnt wird", wie die Tafel informiert. Archäologische Untersuchungen hätten auf dem Thyrowberg bislang nur im Vorfeld der Errichtung von drei Windkraftanlagen im Jahre 2000 auf sehr kleinen Flächen durchgeführt werden können. Dabei seien auch Funde wie etwa Überreste von Tongefäßen und Steingeräten sichergestellt worden.

Nun klafft zwischen Bronzezeit und slawischem Mittelalter eine viele Jahrhunderte große Lücke. In eben diese lenken die Leute vom Förderkreis den Blick, wenn sie meinen: "Es ist nicht unbedingt so, dass der Thyrowberg nach dem Dorf Thüre benannt wurde, sondern vielleicht eher umgekehrt."

Vor Ankunft slawischer Einwanderer war, wohl bis zum 5. Jahrhundert, die Region germanisch besiedelt. Vielfach wird in dem Zusammenhang von den Semnonen gesprochen, Teil des Stammesverbunds der Sueben. Wie der Römer Tacitus an der Wende zum zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt in sein Buch "Germania" schrieb, hätten sich die Semnonen als die Ältesten und Edelsten unter den Sueben betrachtet. Zu lesen ist auch über eine religiöse Kultstätte, ein suebisches Zentralheiligtum sozusagen - besser bekannt als Heiliger Hain oder Wald der Semnonen. Offenbar wurden darin sogar Menschenopfer dargebracht. "Dieser ganze fromme Wahn deutet dahin, dass hier die Wiege des Volkes, hier der alles beherrschende Gott sei, alles andere ihm untertan und dienstbar", wie es auf www.gottwein.de in der Übersetzung aus dem Lateinischen heißt.

Derweil lassen die Tremmener Geschichtsfreunde im Zusammenhang mit dem Thyrowberg nicht unerwähnt, dass auch Tyr eine altgermanische Gottheit war, die man vielleicht auf diesem Berg verehrte.

Denkbar ist es zumindest, dass sich der Name des Hügels, im 18. Jahrhundert noch Tühr-Berg genannt, aus germanischen Zeiten erhalten haben könnte. Bekanntlich ist auch der Flussname Havel ein Überbleibsel aus der Sueben- bzw. Semnonen-Epoche. Doch könnten Thure bzw. Thüre und der Thyrowberg auch erst aus slawischen Zeiten stammen.