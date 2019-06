Drei Probentage bis zum Auftritt von Joseph

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Wäre die diesjährige Singerüste auf dem Werlseehüttengelände in Grünheide für die 34 Mädchen und Jungen vom Berliner Rand und aus dem Oderbruch nach dem ersten Tag und der ersten Nacht zu Ende gewesen, hätten sie trotzdem schon eine Menge zu erzählen gehabt. Denn kurz nach Mitternacht wurden die meisten von ihnen vom Gewitter aus dem Schlaf gerissen.

Elisa (9, aus Zechin) bemerkte, dass ihre Isomatte feucht war. Auch ihre Zeltgenossin Paula (8, aus Gorgast) wurde wach. Ein Großteil der Wiese im Herzen des Areals war durch den Sturzregen in der Nacht zum Freitag knöcheltief überflutet. "Wir mussten die Zelte evakuieren", sagte Pfarrer Steffen Madloch. Die Nacht wurde dann in den Hütten verbracht und am Freitagvormittag gab’s das große Trocknen. "Alles halb so schlimm, nichts, das die Stimmung trübt", waren sich alle einig.

Am Donnerstag waren die Sechs- bis Zwölfjährigen, ihre sechs 15- bis 16-jährigen Helfer sowie die vier betreuenden Erwachsenen – Chorleiterin Antje Finkenwirth, Kantorin Karen Schubert, Religionslehrerin Sandy Neuendorf (Altfriedland) sowie Madloch – auf dem Gelände der Werlseehütte angekommen. Unter schattigen Bäumen wurden 18 Zelte aufgebaut und schon stand die erste Probe an. Denn wie seit vielen Jahren wird in dem viertägigen Camp ein Musical mit biblischem Inhalt erarbeitet, das am Sonntag um 10 Uhr zur Aufführung kommt – diesmal in der Grünheider Kirche "Zum guten Hirten".

Alte Geschichte modern erzählt

Chorleiterin Antja Finkenwirth hat für die Kinder das modern angelegte Singspiel "Joseph – der Träumer" zusammengestellt. Gut ein Dutzend Rollen galt es zu vergeben. Weil viel mehr Kinder eine abbekommen wollten, hat die künstlerische Leiterin ein weiteres Dutzend dazu geschrieben. Den Erzähler sollte wie in den Vorjahren Pfarrer Madloch geben. Diese Aufgabe hat der 11-jährige Fangschleuser Bruno ihm kurzerhand abgeluchst. Aus jedem Satz, den er über das Musical verliert, spricht die pure Begeisterung. Lampenfieber habe nicht. "Ich kann ja ablesen, muss nichts auswendig lernen", sagt er.

Dabei hat er die ganze Geschichte mit all ihren Facetten längst im Kopf. Und so erzählt er von Joseph, der von seinen zehn "bösen großen Brüdern" als Sklave an eine ägyptische Karawane verkauft wird, dank seiner Klugheit von seinem "Herren Butifa" mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wird, seine Fähigkeit als Traumdeuter entdeckt und einsetzt und letztlich – nachdem er nach viele Jahren feststellen konnte, dass seine Brüder zu guten Männern geworden sind – seine Familie wieder glücklich zusammenführt. "Ich kenne die Geschichte aus der Kinderbibel, sie ist sehr spannend", sagt Bruno.

Bis das Stück am Sonntag aufgeführt werden kann, gibt es allerhand zu tun. Die Kinder proben mit der Chorleiterin und mit der Kantorin Karen Schubert – die sich nicht nur ums Klavier, sondern auch um die Küche kümmert – die Lieder, es gibt Schauspielunterricht, unter der Federführung von Sandy Neuendorf werden die Kostüme und die Requisiten zusammengestellt. Was der Fundus der evangelischen Kirchengemeinde Grünheide nicht hergibt, wird hergestellt.

Und nebenher gibt immer wieder Freiraum für Sport, Spiel und Erfrischung im Werlsee."Ich finde die Natur hier sehr schön", erzählt Johannes (8) aus Karlshorst, der zum dritten Mal bei der Freizeit dabei ist. Er lobt den "Auslauf" und singe halt sehr gern. Außerdem sei es toll, alte Freunde zu treffen und neue zu finden. Dafür gibt es auch beim Traumabend Gelegenheit – mit einer Schlafmode-Modenschau, gespielten Träumen und umgeschrieben Schlafliedern.