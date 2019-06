Grünheider Triathlon lockt mit Preisen

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Vorbereitungen für den Grünheider Jubiläums-Triathlon am Sonntag, dem 18. August, gehen so langsam in die heiße Phase über. Noch immer besteht die Möglichkeit, sich zu dem Benefiz-Wettbewerb, der zum 10. Mal ausgetragen wird, anzumelden.

Um den familiären Charakter zu wahren, ist die Anzahl der Startplätze abermals auf 100 limitiert, die Hälfte davon schon gebucht. Traditionell wird das erhobene Startgeld komplett an "Brot für die Welt" überwiesen, um zu helfen, wo Hilfe Not tut. Die bisherigen Anmeldungen zeigen, dass sich neben ambitionierten Athleten auch wieder solche auf die Strecke wagen, die sich einfach mal in einem Triathlon ausprobieren wollen. "Zum Jubiläum hatten wir eine Sonderwertung für Teams aus Grünheide geplant", sagt Organisator Christoph Melzer.

Dafür wurden rund 30 Vereine, die Feuerwehr, die Verwaltung, Schulen und Firmen angeschrieben, in der Hoffnung, dass sie die Herausforderung annhemen. "Leider gab es bisher keine Rückmeldung. Vielleicht klappt es ja noch." Preise liegen jedenfalls bereit. Darüber hinaus warten natürlich Medaillen auf jene, die nach dem Schwimmen, Radeln und Laufen den Zielstrich überqueren.

Anmeldung weiterhin möglich

"Und wir haben zum Jubiläum eine Startnummern-Tombala vorbereitet", erklärt Melzer. Die Preise sind: eine sportmedizinische Untersuchung und Optimierung des Trainingsplanes in der Charitè (Abteilung Sportmedizin bei Prof. Dr. med. Bernd Wohlfahrt; leitender Arzt des Olympiateams Deutschland), die Optimierung des Schwimmstils bei Xray Sports, eine Fahrrad-Ertüchtigung beim Fachmann, mehrere Karten für hochwertige Sportveranstaltungen in Berlin und mehrere kleine Preise. "Vielleicht bietet das ja noch einmal einen zusätzlichen Anreiz", sagt der Initiator der Veranstaltung.

Info zu den Strecken und Anmeldung auf www.gruenheider-triathlon.de