Nähen für den guten Zweck

Bützer Zehn Frauen trafen sich mit Nadel, Faden und Stoffen "bewaffnet" im Gemeindezentrum Bützer zu ihrem erstmaligen Nähtreffen. Das fand bereits im Mai statt. Begeistert fertigten sie neben ihren ganz persönlichen Projekten auch Mützen mit viel Herz. Diese Mützen sollen Frauen, die an Krebs erkrankten, zugute kommen. "Krebs gehört zu den Krankheiten, die dem Körper und der Seele des Betroffenen viel abverlangt", sagen Jana Maywald und Juliane Jerichow von Nähgruppe. Rund 45 ganz individuelle Mützen sind so entstanden, die nun an die Onkologie der Havelland-Kliniken übergeben werden konnten. "Wir freuen uns, wenn unsere Mützen für die eine oder andere ein treuer Begleiter im Kampf gegen den Krebs wird", so die Näherinnen.