Zu Besuch beim Burgvogt

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vor zehn Jahren startete die Angermünder Bürger- und Seniorenakademie. Veranstalter ist der SPD-Ortsverein Angermünde. Initiiert hat sie Wolfgang Breßler, fünf Jahre nachdem er als Schulleiter in den Ruhestand gegangen war. "Ich hatte noch so viel Wissen im Kopf", sagt er. Das wollte er unter die Leute bringen. Also suchte er sich Beschäftigung. Es sind hauptsächlich Senioren, die zu den fast monatlichen Veranstaltungen der Bürger- und Seniorenakademie kommen, willkommen sind aber stets Jung und Alt.

Mittlerweile hat Wolfgang Breßler fast 90 Veranstaltungen durchgeführt, für die er Themen zusammenstellte, Referenten organisierte, Plakate entwarf, vervielfältigte und verteilte. Er besorgte Räume und die Flasche Rotwein, die die Referenten statt Honorar bekommen. Zuerst traf man sich im Anger-Zentrum und zog später ins Haus der Generationen der Volkssolidarität. Die Themen der Vorträge waren so vielfältig wie das Leben. Es ging um Gesundheit, Essen, Umweltprobleme und Interessantes aus aller Welt und der Region.

Manche Referenten kommen regelmäßig wie der Zahnarzt Dr. Tilo Bornkessel, der unter anderem über seine Reisen als Mitglied der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" berichtet sowie Apotheker Christion Toll, Vertreter der Johanniter oder MOZ-Redakteur Oliver Schwers. Der Angermünder Bürgermeister macht jährlich im Januar den Auftakt, indem er über Neues aus der Stadt berichtet und Fragen der Gäste beantwortet. Ein ganz besonderer Referent war für Wolfgang Breßler Armin Wiek, Professor für Nachhaltigkeit an der State University of Arizona, dessen Eltern ein Haus in Schmiedeberg gekauft hatten. Durch sie kam der Kontakt zustande. Der Professor sollte über Landflucht in Brandenburg sprechen. Er kam mit dem Zug angereist und deshalb mehr als eine Stunde zu spät. "Es sind alle geblieben, weil sie ihn hören wollten", erinnert sich der Angermünder.

Es gibt auch Stammbesucher der Bürger- und Senioren-Akademie, die kaum eine Veranstaltung ausgelassen haben. Darunter ist auch Sabine Breßler, die Frau des Initiators. "Sie hat in den ersten Jahren im Anger-Zentrum noch im Wechsel mit dem Hausmeister für alle Kaffee gekocht. Kuchen spendierte Bäcker Schreiber. Dann haben wir damit irgendwann aufgehört", erzählt Wolfgang Breßler. "Manch einer hat das bedauert."

Premiere auf der Burg

Eine Premiere gab es jetzt, nach zehn Jahren, mit der ersten Exkursion. Oliver Schwers vom Förderverein Denkmalpflege Günterberg empfing die Teilnehmer als Burgvogt an der Burg Greiffenberg, die zu neuem Leben erweckt und ein echter Erlebnisort werden soll. Dafür wurden Mitfahrgelegenheiten organisiert. "Es war eine schöne Runde", erzählt Wolfgang Breßler. "Manch einer kannte die Burg gar nicht."

Jetzt macht die Bürger- und Senioren-Akademie erst einmal Sommerpause. Im September geht es weiter. Dann spricht Elisa Spadzinski von den Johannitern über den Umgang mit Demenz.