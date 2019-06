Wo einst der Aussichtsturm für Luise stand

Blick vom Kapellenberg (Hohens-Berg) in Richtung Ketzin. © Foto: Helmut Augustiniak

Helmut Augustiniak

Paretz/Knoblauch Es waren Enthusiasten der preußischen Geschichte, die sich am 16. Juni vor dem Schloss Paretz einfanden, um eine Wanderung zum legendären Hohens-Berg zu unternehmen, der die höchste Erhebung zwischen den Orten Ketzin/Havel und den Ortsteilen Falkenrehde, Etzin und Paretz ist. Denn in über 200 landwirtschaftlichen Betrieben fand am selben Tag die "Brandenburger Landpartie" statt. Die Wanderer zum Hohens-Berg, heute Kapellenberg genannt, ließen sich davon nicht beirren. Sie wollten zu dem Berg, auf dem der preußische König Friedrich Wilhelm III. für seine Gemahlin Luise einen Aussichtsturm errichten ließ.

Die Beiden weilten oft dort und konnten sich an der schönen Aussicht auf das Umland und der nicht weit entfernten Havel erfreuen. Die Wege zum Berg waren in der damaligen Zeit bei schlechtem Wetter schwer zu passieren. Außerdem führten sie über einige Hügel, dem Paretzer Kiekelberg und dem Breiten Berg, die recht mühsam zu bewältigen waren. Circa vier Kilometer war der Turm vom Schloss entfernt. 2008 wurden rund 2,6 Kilometer mit Hilfe von Fördermitteln durch die Stadt restauriert. Der Rest blieb ein Landweg, der an einer riesigen Solaranlage vorbei, zum Ziel führt.

Organisator der Wanderung war der Verein Historisches Paretz, der im gegenwärtigen Fontanejahr unter dem Motto "Fontane war hier!" zahlreiche Veranstaltungen in Paretz auf die Beine stellt. 1873 besuchte Theodor Fontane auf seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" das Bauwerk. Als einzige Sehenswürdigkeit fand er im Turmzimmer ca. 30 Theaterzettel, die der König auf seinen Reisen gesammelt hatte. Er ließ damit die Wände im Turm tapezieren. Laut Fontane wirkten sie wie Tagebuchblätter aus einem Reisejournal.

Das Belvedere, wie der Turm auch genannt wurde, hatte in den Jahren seines Bestehens ein wechselvolles Schicksal. 1947 verschwand er von der Bildfläche. Er wurde als Materiallieferant für den Bau der Neubauernhäuser in den umliegenden Orten freigegeben. Die dreißig Teilnehmer der Veranstaltung, von denen mehrere das erste Mal auf diesem Hügel weilten, waren von der schönen Aussicht beeindruckt.

Der Neuparetzer Bernd Hollmann verkündete, dass diese schöne Landschaft ihn mit dazu bewog, nach Paretz zu ziehen. Die Veranstaltungsteilnehmer verglichen die vor ihnen liegende Landschaft mit einem Gemälde, das am Standort von einer Ketziner Firma für diese Veranstaltung aufgestellt war, und fanden mit viel Fantasie Parallelen zwischen der Aussicht von 1827 und der der Gegenwart. Das Gemälde zeigte den nicht mehr existierenden Turm, eine sanfte Hügellandschaft und das Dorf Knoblauch. Alles Ansichten, die es heute nicht mehr gibt.

Ein großer Teil der ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Fläche ist mit einer riesigen Solaranlage bebaut und der Blick in Richtung Etzin und dem verschwundenen Dorf Knoblauch wird von einer großen Anzahl Windräder beeinträchtigt. Besonders beeindruckend konnten mutige Veranstaltungsteilnehmer das von einer 20 Meter hohen Hebebühne betrachten, die vom Verein angemietet war.

Der schönen Atmosphäre der Veranstaltung tat das keinen Abbruch. Lesungen aus den Aufzeichnungen verschiedener Schriftsteller durch den Vorsitzenden des Vereins, Mathias Marr, und die Vorstellung der Geschichte der umliegenden Orte durch Felice Ulbricht, einer angehenden Schauspielschülerin, bereicherten die Veranstaltung. Das Ensemble "Dorothes Jazz Serenadas" sorgte als weiterer Veranstaltungspunkt für eine heitere Stimmung. Die Versorgung der Teilnehmer mit Grillspezialitäten und Getränken wurde von zwei syrischen Migrantenfamilien übernommen, die in Ketzin/Havel wohnen.