Brachialer Rock und Feuerspiele - Heimspiel für Rammstein in Berlin

dpa

Berlin (dpa) Mit einer spektakulären Feuershow haben die Brachial-Rocker von Rammstein ihr neues Album in Berlin präsentiert.

Für die Musiker um Frontmann Till Lindemann war das seit Monaten ausverkaufte Konzert im Olympiastadion ein Heimspiel - schließlich wurde Rammstein 1994 in der Hauptstadt gegründet. Mehr als zwei Stunden lang feuerte die international gefeierte Band am Samstag martialische Klänge ab. Immer wieder stießen Feuerfontänen in den Nachthimmel.

Rammstein hat gerade das siebte Studioalbum veröffentlicht, das erste seit 10 Jahren. Mit Verkaufsstart im Mai stürmte das titellose Werk international die Charts. In Berlin feierte das Publikum Songs wie "Ausländer" und "Deutschland". Die letztlich kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte hatte Rammstein nur mit einem Videoauszug angekündigt, im dem vier Band-Musiker Kleidung tragen, die an KZ-Gefangene erinnert.