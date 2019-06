Heinl und Fritz bleiben das Spitzen-Duo

Am Start

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Der Beginn lässt hoffen: In Harmonie und Sachlichkeit haben am Donnerstagabend 15 der 16 Abgeordneten die Arbeit in der neuen Lebuser Stadtverordnetenversammlung aufgenommen. Es fehlte nur der CDU-Abgeordnete Benjamin Maack. Der 34-jährige Vertriebsleiter ist eines von sechs neuen Gesichtern im Gremium. Die anderen Neuen sind die 54-jährige Angestellte Irena Neumann, der Theologe Ulrich Falkenhagen (59), Betriebswirtin Christin Fritz (34), Tierarzt Dr. Albrecht Horzetzky aus Wulkow und Malermeister Sven van Dyk (43). Letzterer ist auf der Liste der Bürgerallianz für Peter Heinl nachgerückt, der die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Lebus gegen Britta Fabig von der Liste Pro Lebus gewonnen hat und damit im Amt bleibt.

In der neuen Stadtverordnetenversammlung gibt es drei Fraktionen: Die mit neun Mitgliedern stärkste ist die Bürgerallianz. Fraktionsvorsitzende ist Monika Fritz. Zweitstärkste Fraktion ist Pro Lebus mit vier Abgeordneten, geführt von Britta Fabig. Auch die zwei Abgeordneten der CDU haben eine Fraktion gebildet, deren Vorsitzender Dr. Joachim Naumann ist. Einziger fraktionsloser Stadtverordneter ist AfD-Mann Detlev Frye.

Zu Beginn des Wahl-Marathons um die Besetzung vieler Funktionen gab es am Donnerstagabend zunächst einen Dissens. Denn der Vorschlag von Dr. Naumann, zwei Stellvertreter des Bürgermeisters zu wählen, fiel durch. In geheimer Abstimmung erhielt die langjährige Vize-Bürgermeisterin Monika Fritz (70) von 13 Stadtverordneten erneut klar das Vertrauen gegen den von Dr. Naumann vorgeschlagenen Benjamin Maack.

Die Stadtverordneten beschlossen dann jeweils einstimmig, einen Haupt- sowie einen Bau- und Ordnungs-, Finanz- und Wirtschafts- sowie Sozialausschuss mit je fünf Abgeordneten zu bilden. Der Bürgermeister leitet den Hauptausschuss. Zum Vorsitzenden des Bau- und Ordnungsausschusses wurde Frank Guderian, zur Vorsitzenden des Finanz- und Wirtschaftsausschusses Monika Fritz wiedergewählt. Den Sozialausschuss leitet jetzt Irena Neumann.

Im Amtsausschuss werden Peter Heinl, Urs Walter, Britta Fabig und Dr. Joachim Naumann die Stadt Lebus vertreten. Peter Heinl betonte bei seinem Glückwunsch an die Gewählten, er wünsche sich eine gute Zusammenarbeit mit allen Stadtverordneten. "Es geht hier schließlich um die Stadt, nichts anderes", so der Bürgermeister.