Kai-Uwe Krakau

Bernau In der Gehaltsaffäre um den Regionalmanager der Lokalen Aktionsgruppe Barnim (LAG), Torsten Jeran, distanziert sich die Kreisverwaltung Barnim von einer Entscheidung des Vorstandes. Das Gremium, ihm gehören auch der Landkreis Barnim und die kreiseigene Wito Barnim GmbH an, hatte im Mai beschlossen, das Gehalt des Regionalmanagers nahezu zu verdoppeln. Wito-Geschäftsführer Rüdiger Thunemann und die Vertreterin des Landkreises hatten sich damals der Stimme enthalten. Jeran sollte von der E9 in die Gehaltsstufe E13 eingruppiert werden.

Auf die Frage, ob der Landkreis Barnim die Gehaltsforderungen Jerans für gerechtfertigt hält, antwortet die Kreisverwaltung ausweichend. "Ganz allgemein richtet sich eine Eingruppierung nach der Art der ausgeführten Tätigkeit sowie der Verantwortung (fachlich, finanziell, personell), die damit verbunden ist", sagte Sprecher Oliver Köhler am Freitag. Die Beurteilung der betreffenden Stellenbeschreibung obliege in diesem Fall dem Vorstand der LAG, nicht dem Landkreis.

Die von André Nedlin, er ist wegen der Affäre als LAG-Vorstandsvorsitzender zurückgetreten, angekündigte Vorstandssitzung gab es bisher nicht. "Wir werden uns aber Anfang August mit dem Thema beschäftigen", kündigte Wito-Geschäftsführer Thunemann, der sich als einer der Stellvertreter um das laufende LAG-Geschäft kümmert, an. Er bestätigte, dass der Beschluss zur Gehaltserhöhung für Jeran noch nicht umgesetzt wurde. Es seien weder das Protokoll der Sitzung noch ein neuer Arbeitsvertrag unterschrieben worden. Die bestehenden Vereinbarungen, auch hinsichtlich des Gehaltes, bestünden fort. Die LAG Barnim sei damit handlungsfähig.

Nach Angaben aus informierten Kreisen ist die Entscheidung zur Gehaltserhöhung für Jeran "durchgepeitscht" worden. Das Thema habe weder auf der Tagesordnung gestanden noch habe es eine schriftliche Vorlage und eine Begründung gegeben. Es sei ein "Handstreich interessierter Leute" gewesen, heißt es. Inzwischen habe sich jedoch im politischen Raum die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine derartige Gehaltserhöhung nicht vermittelbar ist.

Das sieht offenbar auch der Verein Geopark Eiszeitland am Oderrand so. Er hatte die Entscheidung zur Gehaltserhöhung zunächst lediglich zur Kenntnis genommen. Der Vorsitzende Dirk Protzmann, zugleich Direktor des Amtes Joachimsthal, hatte an der betreffenden Sitzung krankheitsbedingt nicht teilgenommen. "Der Verein teilt weder die Einstufung noch die Art und Weise, wie es zu dieser gekommen ist", ließ Protzmann nun am Freitag mitteilen. Zum Thema könnte es durchaus noch Gesprächsbedarf geben. Es sei jedoch Aufgabe des Vorsitzenden der LAG Barnim oder seiner Vertreter, die notwendigen Schritte zu ergreifen. Wie sich der Vorstand dann insgesamt positionieren werde, bleibe dem Ergebnis einer möglichen Vorstandssitzung vorbehalten, hieß es. Inzwischen soll es auch Forderungen nach mehr Gehalt von der zweiten Regionalmanagerin geben.

Nach Angaben des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft bestehen hinsichtlich der Gehaltsgruppe für Regionalmanager keine eindeutigen Vorgaben, es existierten aber durchaus "Hinweise zur Angemessenheit".

Die Lokalen Aktionsgruppen in Brandenburg organisieren ihre Arbeit durchaus unterschiedlich. So verzichtet die LAG Oderland auf eigene Regionalmanager. Die Aufgaben übernehmen beauftragte Büros. Einen externen Dienstleister gibt es auch bei der LAG Obere Havel.