Rund um Brandenburgs Seenlandschaft

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) In den vergangenen Jahren hatten Radsportler in und um Brandenburg nicht die Gelegenheit, bei der "Tour de MOZ" kräftig in die Pedalen zu treten, nun kehrt das Projekt der Märkischen Oderzeitung mit einem Stopp in die Havelstadt zurück. Als elfte von insgesamt 23 Touren, die die MOZ bis in den September im gesamten Verbreitungsgebiet veranstaltet, geht es am kommenden Samstag, 29. Juni, auf eine rund 36-Kilometer lange "Sieben-Seen-Tour". Vorbei an der einzigartigen Wasserlandschaft der Havelseen rund um Brandenburg an der Havel erwartet die Teilnehmer jedoch nicht nur eine regionale, sondern auch eine historische Entdeckungsreise, denn auch die MOZ-Radler nehmen in diesem Jahr den 200. Geburtstag des märkischen Dichters Theodor Fontane ins Blickfeld. Unter Führung der bekannten Stadtführerinnen Christine Steffen und Ute Schulze geht es ab 9.45 Uhr vom Hauptbahnhof durch die Neu- und Altstadt sowie über die Dominsel, wo die Radler beim Anblick der St. Katharinen- und St. Gotthardtkirche sowie des Dom St. Peter und Paul Zeitzeugen der über 1000-jährigen Geschichte Brandenburgs werden. Dabei bietet sich in der Innenstadt die Möglichkeit St. Katharinen und in der Altstadt St. Gotthardt sowie das Altstädtische Rathaus bei einem Fotostopp festzuhalten oder Fragen zu den Bauten an die erfahrenen Tourleiterinnen zu stellen. Weiter geht es in nördlicher Richtung, vorbei am Silokanal. Er erspart der Schifffahrt seit 1910 die Passage der südlich durch das Stadtgebiet von Brandenburg verlaufenden, teilweise engen Brandenburger Niederhavel und mündet in den Quenzsee. Unweit hiervon legen die MOZ-Radler einen Stopp am Industriemuseum ein, das den letzten Siemens-Martin-Ofen Westeuropas beherbergt.

Nach weiteren acht Kilometern erreichen die Teilnehmen den Ortsteil Plaue, eine einstige Fischerstadt am gleichnamigen See, in die Fontane regelmäßig einkehrte. Hier pflegte er seine Freundschaft zu Gutsbesitzer Carl Ferdinand Wiesecke. Beide genossen "unter Plaues ewig blauem Himmel", wie der märkische Dichter es einst beschrieb, Gespräche über Schopenhauers und Homöopathie.

Durch den Schlosspark radeln –, in dem ebenfalls Zeit für Fotos ist – geht es für die Teilnehmer im Anschluss über die alte Plauer Brücke an das gegenüberliegende Havelufer und über die Seegartenbrücke am Wendsee weiter nach Kirchmöser. Direkt am Ufer entlang fahrend, erreichen die Fahrer sodann das Gasthaus zur Malge, das direkt am Breitlingssee liegt und dazu einlädt sich gegen 13 Uhr mit einer Mahlzeit zu stärken, ehe es über den Brandenburger Ortsteil Wilhelmsdorf zurück zum Hauptbahnhof geht.

Mehr zur "Tour de MOZ" finden Sie unter www.moz.de/tourdemoz.