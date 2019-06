40 Jahre Gartensparte: Von der Kirschplantage zur Oase

Sophie Schade

Velten In der Veltener Westrandsiedlung feierten am Sonnabend die Laubenpieper: Der Kleingärtnerverein Gartensparte 92 zelebrierte sein 40-jähriges Bestehen und blickte auf die Geschichte der Siedlung zurück.

Klaus-Dieter Gericke kann sich nur noch dunkel an den 1. Juni 1979 erinnern. An dem Tag unterschrieb er den Übernahmevertrag für das Gelände, auf dem sich heute die Parzellen der Gartensparte 92 befinden. "Besonders spektakulär war das ja auch nicht, der Vertrag war ruckzuck unterschrieben", sagt er. Vorher war die Fläche eine Kirschplantage, nun sollten an diesem Ort Kleingärten entstehen, eine Oase für eine kurze Auszeit vom Alltag, zur Verfügung gestellt vom Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW) Hennigsdorf.

Klaus-Dieter Gericke wurde erster Vorsitzender des Vereins. Die wirkliche Arbeit begann nach der Vertragsunterzeichnung. Die verbliebenen Obstbäume mussten gerodet werden: Knochenarbeit per Hand. Motorsägen? Sicheres Brennwerkzeug? Gab es quasi nicht. Der aktuelle Vorsitzende Dieter Kuhlbars erinnerte sich daran, dass der ein oder andere Bart dem Feuer zum Opfer fiel.

Die ersten Lauben wurden 1984 gebaut. Keine einfache Aufgabe; Baustoffe waren knapp. Seit 1989 gibt es fließend Strom und Wasser. Der Zusammenhalt unter denen, die die Kleingartensiedlung damals mit aufgebaut haben und der nächsten Generation hilft dem Verein durch unsicherere Zeiten. In so einer befindet sich die Sparte gerade. Seit 2015 ist nicht mehr die Stadt Velten Verpächter der Anlage, sondern eine italienische Erbengemeinschaft. Die hat das Areal inzwischen an eine Firma mit Sitz in der Uckermark weiterverkauft. Aktuell werden die Verträge ausgehandelt, mit denen die Sparte 92 die Flächen weiternutzen darf.

Zu den Kleingärtnern gehören immer noch vor allem Hennigsdorfer, doch langsam aber sicher übernimmt die nächste Generation alle wichtigen Aufgaben. Junge Familien und Rentnerpaare feierten gemeinsam das 40-jährige Bestehen. Nur Klaus-Dieter Gericke wollte Vaters Hobby nicht übernehmen, wohnt er doch inzwischen in Berlin. Der Enkelsohn? Mit 13 Jahren noch zu jung für so etwas. Das heißt aber nicht, dass er dann bei der 80-Jahr-Feier nicht doch die Festrede halten könnte.