Ziltendorfer danken Waldkita-Gründerin

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Weidmannsheil! Mit Waldhörnern eröffneten die Jäger Axel Feister (56) und Mario Wegner (37) am Donnerstag um 15 Uhr das Fest zum 20-jährigen Bestehen der Waldkita nahe der Ziltendorfer Grundschule. "Aus Ziltendorf in Brandenburg kommen wir", sangen danach die Kita-Kinder der Eichhörnchen-Gruppe, bevor ihre Erzieherin Gudrun Krüger sich an die Gäste wandte. Die 61-Jährige hatte 1999 die Waldkita mit ins Leben gerufen und gemeinsam mit Kollegen, Bürgern und Organisationen weiterentwickelt. Gudrun Krügers Einladung waren an diesem Tag Familien, aktive und ehemalige Förderer des Projekts zur Jubiläumsfeier – einem Mitmach-Fest – gefolgt. Ziltendorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Danny Langhagel (47) und Amtsdirektor Danny Busse (43) überreichten Gudrun Krüger Geldspenden und Präsente für die weitere Arbeit der Kita "Ziltendorfer Mühlenknirpse" in der Waldkita.

"In den letzten 20 Jahren haben wir etwa 80 Wald-Wochen und rund 800 Wald-Tage veranstaltet. Bis zu 300 Kinder haben hier gespielt, geforscht, gebastelt und ich erinnere mich an jedes Kind so gern zurück", zeigte sich Gudrun Krüger in ihrer Ansprache gerührt. 1999 hatte sie die Idee eines Waldspielplatzes aufgegriffen und mit ihrer damaligen Kita-Leiterin umgesetzt. "In den ersten Jahren", erinnert sie sich, "zogen wir jede Woche zum Fuchsberg, Richtung Vogelsang, und spielten dort mit den Kindern. Wir wechselten dann den Platz, weil es doch sehr weit war und unsere Hütten und Spielstätten, die wir erbaut hatten, zerstört wurden. Aber auch an diesem Ort war bald Schluss, weil uns Waldbesitzer vertrieben."

Seit 2006 wurde die Waldkita am jetzigen Ort entwickelt – mit dem Zuspruch der Gemeinde und dem Vertrauen der Kita, wie Gudrun Krüger hervorhebt: "Ich habe ganz viele Menschen mit ins Boot geholt, Kolleginnen, Privatleute und Organisationen. Jeder ist mit eingestiegen und hat geholfen, den Waldspielplatz zu errichten."

Vieles entstand in Eigenleistung mit Eltern und fleißigen Helfern. Gudrun Krüger: "Die Eltern schenkten uns so manche neue Attraktion und ein großer Teil unserer Anschaffungen konnte durch verschiedene Förderprojekte, mit Hilfe von Privatpersonen, Förstern und Unternehmen umgesetzt werden."

So waren am Donnerstag Försterin Margret Georgi, die einstige Leiterin des Reviers Eisenhüttenstadt und inzwischen tätig in Michendorf, sowie Melanie Nelkert zu Gast. Letztere ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Brandenburg der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) in Potsdam. Diese gemeinnützige Vereinigung von Natur- und Umweltbildungseinrichtungen in Deutschland fördert Projekte wie die Ziltendorfer Waldkita. "Bei der ANU", erzählt Gudrun Krüger, "haben wir jedes Jahr Anträge gestellt und bekamen manchmal 5000 Euro, manchmal 2000 Euro. Also, vieles ist auch durch diese Fördergelder hier entstanden."

500 Euro, Schippen und Spaten

Gudrun Krüger kann stets mit der Unterstützung der Bürger rechnen. Besonders freut sie sich über die des Fördervereins der Grundschule Ziltendorf und der Kita. "Die Mitglieder sind immer für uns da, wenn wir sie brauchen."

Im Namen der Gemeinde übergab ihr am Donnerstag Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel einen Förderbeitrag in Höhe von 200 Euro. Weitere jeweils 100 Euro spendeten die Firmen Krüger Metallhandel, Cona-Immobilien und der Märkische Versicherungsservice Leschke & Langhagel. Für den Gemeindeverbund Brieskow-Finkenheerd dankte Amtsdirektor Danny Busse der Erzieherin. Er brachte einen Eimer mit Schippen, Spaten und Handschuhen für die Kinder mit. Davon werden unter anderem die Kita-Kinder aus der Eichhörnchen-, Igel- oder Käfer-Gruppe profitieren, die alle zwei Monate eine Waldwoche, von 7.30 bis 12 Uhr, absolvieren. "Das sind feststehende Aktionen", antwortet Gudrun Krüger auf die Frage, wie sie die neuen Fördermittel einplant. Wenn etwas Neues entsteht, ist es immer aus der Situation heraus. Wir wollen ja keinen vorgefertigten Spielplatz haben".