Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Silvia Passow

Dallgow-Döberitz Am Samstag, 29. Juni, findet von 11 bis 17 Uhr im Tierheim Falkensee das alljährliche Sommerfest mit Tag der offenen Tür statt. Auch diesmal erwarten die Gäste in der Dallgower Straße 104, in Dallgow-Döberitz, viele bunte Überraschungen, vegetarische und vegane Leckereien und der Trödel-Container wird im XXL-Format zum stöbern einladen.

Zusätzlich haben sich die Tierfreunde etwas Neues einfallen lassen. Diverse Tierschutzorganisationen werden über ihre Arbeit berichten. Erwartet werden die "Ärzte gegen Tierversuche" und Vertreter für die Initiative "End the Cage Age", die sich gegen die Käfighaltung von Tieren aussprechen. Die Gruppe "Aktion Fair Play" wird ihre Projekte vorstellen. Informieren können sich die Besucher auch über den Verein "Tote Hunde", dessen Mitglieder sich bundesweit um tot aufgefundene Hunde kümmern, mit dem Ziel, die Tiere zu identifizieren und ihrem Halter zuzuordnen. "Foreningen Fair Dog" informiert über das sogenannte Hundegesetz in Dänemark. Die Not-Meerschweinchen-Hilfe wird ebenfalls wieder dabei.

"Das wird in diesem Jahr ein Tierschutz-Festival", sagt Gabriele Brückner, im Tierheim für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ebenfalls erwartet wird die Feuerwehr aus Dallgow. Rundgänge durch das Tierheim sind auch in diesem Jahr wieder möglich. Besonderes Highlight ist der Erweiterungsbau Katzenhaus 2, der an diesem Tag eingeweiht wird. Dazu werden Vertreter des Landestierschutzverbandes erwartet.

Das der Name Katzenhaus 2 nicht allzu wörtlich genommen werden sollte, beweisen die neusten Entwicklungen im Tierheim. Denn im Moment werden vermehrt Vögel abgegeben. Darauf war man bisher nicht eingerichtet. Doch wenn gerade gebaut wird, dann kann noch schnell angepasst werden, waren sich die Tierschützer einig. Und so arbeitet Technik-Chef Manfred Colve mit Hochdruck an zwei neuen Vogelzimmern.

Zwei Zimmer, eines für Quarantäne-Fälle, davor ein Schleusenzimmer. Die Räume sollen vom Boden bis zur Decke gefliest werden, erzählt Colve. Über diese Wände wird Karnickeldraht angebracht. So ein Piepmatz hängt sich schon gern mal an die Wand, dies soll berücksichtig werden. Außerdem kommen zwei Außengehege für die Vögel dazu. Hier gibt der Deutsche Tierschutz Bund 10.000 Euro Förderung dazu. Bis die Zimmer fertig sind, der nächste Bauschritt kann erst erfolgen, wenn wieder Spendengelder zur Verfügung stehen, werden die Vögel in den Volieren hier einziehen.

Wieso es inzwischen mehr Vögel im Tierheim gibt, kann Brückner auch nicht sagen. Ein Halsbandsittich und fünf Wellensittiche fanden innerhalb der letzten Wochen den Weg ins Tierheim. Im vergangenen Jahr waren nur zwei Wellensittiche im Tierheim aufgenommen worden.

Auch das plötzliche Auftauchen der Maine-Coon-Katzen ist noch nicht geklärt. Im Gegenteil, mit "Fundy" ist eine weitere Maine-Coon im schlechten Allgemeinzustand in Falkensee gefunden worden. Eine betagte Katzendame mit schneeweißem Fell. "Fundy" passt optisch zu den anderen, in den letzten Wochen in Falkensee aufgefundenen Katzen dieser Rasse. Zerzaust, unterernährt, mangelhaft gepflegt.

Zwei ebenfalls schon ältere Kater und eine Katze mit drei Kitten dieser Katzenrasse waren in den letzten Wochen abgeben worden. Von den Kitten überlebten zwei nicht. (BRAWO berichtete). Alle diese Katzen waren in Finkenkrug gefunden worden, außer "Fundy". Entweder hat sie einen weiten Weg durchs Stadtgebiet zurückgelegt oder wurde an den Fundort transportiert und abgesetzt, vermutet die Leiterin des Katzenhauses, Heike Wegner.

Die meisten Mitarbeiter im Tierheim arbeiten ehrenamtlich. Weitere ehrenamtliche Helfer sind willkommen. Dazu ist aktuell eine Teilzeitstelle über 20 Wochenstunden ist frei. Gesucht wird ein Tierpfleger/in aus den Bereichen Tierheim, Pension oder Zoo oder ein/e Tiermedizinische/r Fachangestellte/r.