90 Jahre WG Mitte: Vom Leben zur Miete

Die gute Mieterlaune mit Sekt verstärkt: Hans Werner und Margit Schröder sind in Feierlaune. Das Ehepaar stößt auf die WG Mitte an. Woanders wohnen? Können sich die beiden Senioren nicht mehr vorstellen. © Foto: Sophie Schade

Sophie Schade

Velten Sie wollen anpacken für bezahlbaren Wohnraum in der Ofenstadt und eine Gemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen: Die Mitglieder der Veltener Wohnungsgenossenschaft (WG) Mitte. Am Sonnabend feierten sie das 90-jährige Bestehen.

So ein Fest hält natürlich jede Menschen Lebensgeschichten parat. Wie die von Margit Schröder. Sie ist ein Urgestein der WG Mitte. 1949 geboren, wohnte sie mit ihren Eltern seit 1958 im Veltener Zentrum. In besonders guter Erinnerung hat sie den Innenhof des Hauses, in dem sie sich mit ihren Freunden nach Herzenslust austoben konnte. Gespielt wurde mit dem, was man eben zur Verfügung hatte: erst mit Murmeln, später mit Gummitwist.

1970 heiratete sie ihren Ehemann Hans Werner. Mit Söhnchen Michael zog das Paar in eine kleinere Wohnung. Ein Zimmer, Küche, eine kleine Kammer: Für junge Familien heutzutage eine unvorstellbare Enge. Zwei Jahre später ergatterten Margit und Hans Werner Schröder wieder eine der Genossenschaftswohnungen – immer noch nicht groß, aber zentral gelegen, und die Miete war für die junge Familie bezahlbar. Seit 1981 – seit stolzen 38 Jahren also – lebt das Ehepaar jetzt in einer 2,5-Zimmer-Wohnung in der Poststraße.

Die Räume haben sie damals von einer Seniorin übernommen, die schlichtweg nicht mehr die Kraft hatte, sie allein in Schuss zu halten. Nach der Wende wurde saniert. Neue Fenster, neue Öfen, alles in Eigeninitiative, denn das spare Geld. Dass inzwischen weniger Kinder im Innenhof herumtollen, ist ihr vor Kurzem aufgefallen "Manchmal ist es fast unheimlich ruhig", findet sie. Aus ihrer Wohnung möchte Margit Schröder nicht mehr ausziehen. "Wahrscheinlich muss man mich da irgendwann raustragen", scherzt die 70-jährige.

Es sind Geschichten wie diese, die Einblick geben ist das Mieterleben. Die Feierstunde anlässlich des Jubiläums war ein passender Moment, um innezuhalten und die Vereinsgeschichte Revue passieren zu lassen. Auf der Gründungsversammlung am 12. Juni 1929 zählte die Genossenschaft 14 Mitglieder. Schon damals war bezahlbarer Wohnraum knapp in Velten. Dagegen wollten die Genossenschaftsmitglieder etwas tun, kauften Bauland und fingen selbst an zu bauen.

Den Anfang machten zehn Grundstücke in der heutigen Viktoriastraße, der Karl-Liebknecht-Straße, der Post- und der Bahnstraße. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs bedeutete zwar einen Baustopp, allerdings hinterließ der Krieg nur marginale Schäden an den Wohnhäusern. Heute gehören 178 Wohneinheiten im Stadtzentrum der Genossenschaft.