Scheune niedergebrannt – Brandstiftung vermutet

Anja Hamm

Fehrbellin-Dreibrück (MOZ) Viele Stunden brauchten die Feuerwehrkräfte, um eine brennende Scheune in Fehrbellin-Dreibrück zu löschen.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde der Brand einer abseits gelegenen Scheune im Platanenweg in Dreibrück gemeldet. In dem Gebäude werden laut Polizeiangaben vom Sonntag seit einigen Jahren Strohballen gelagert, jedoch waren darin keine Arbeitsmaschinen abgestellt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Sonntagvormittag hinein. Das massive Backsteingebäude wurde durch das Feuer so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es teilweise einstürzte.

Polizei und Feuerwehr gehen derzeit nicht davon aus, dass sich das Stroh selbstentzündet hat. Die Polizei ermittelt demnach wegen Brandstiftung eingeleitet und hat mögliche Zeugen befragt.

Personen waren durch die brennende Scheune in in Gefahr geraten. Der Sachschaden bewegt sich aber im fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.