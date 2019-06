Kleine Neuruppiner Fontaneknirpse werden Erstklässler

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Erst Anfang vergangener Woche hatte es für die Neuruppiner Kita "Fontaneknirpse" des Internationalen Bundes eine echte Hiobsbotschaft gegeben. Ein kaputter Boiler hatte einen Wasserschaden verursacht. Am Freitag wurde trotzdem groß gefeiert. Das Sommerfest stand an. Dabei dankte Kita-Leiterin Elke Kalkofen auch allen, die am Montag spontan geholfen hatten.

Mit den Folgen dieses Schadens wird die Kita noch etwas länger zu kämpfen haben, so Kalkofen. Der Vermieter des Gebäudes an der Eisenbahnstraße hat Zelte aufstellen lassen. In diesen werden die Kinder in der nächsten Zeit essen. Denn das Wasser hatte unter anderem den Essensraum, aber auch den Bewegungsraum beschädigt (wir berichteten). Heute beginnt die Sanierung erst einmal in ersterem Bereich, sodass die Kinder bald wieder drinnen essen können.

Damit war es am Freitag aber auch genug mit den ernsten Themen. Die Knirpse aus dem Krippenbereich hatten ihren großen Auftritt. Sie spazierten mit Eimern, Trommeln und anderen Instrumenten ausgestattet durch die Besuchermenge und eröffneten das Sommerfest. Anschließend präsentierten auch die anderen Gruppen, was sie in den vergangenen Tagen einstudiert haben. Viel Musik stand auf dem Programm.

Elke Kalkofen rang sichtbar um Fassung, als sie dann "ihre Kinder" verabschieden musste. Artur, Anton, Lea, Tim, Leon, Lucia, Jannis, Phil und Lukas werden nach dem Sommer in die Grundschule gehen und die Kita verlassen. Für die Kinder gab es eine kleine Schultüte und eine Erinnerungsbox. Die Kita-Leiterin, die schon an den nahen Ruhestand denken kann, wurde mit einem Apfelbäumchen für den heimischen Garten beschenkt. Um die Fassung war es da längst bei ihr geschehen.

Nach diesem offiziellen Teil kam der Part des Festes, der für die Mädchen und Jungen am schönsten war: Sie mussten nicht mehr still sitzen und konnten sich austoben. Das Kuchenbüfett nahm schnell ab, das spendierte Eis von "Il Gelato" ebenfalls. Bis die Kita am Freitag ihre Pforten schloss, tummelten sich die Kinder ausgelassen auf der Hüpfburg.