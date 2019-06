Behinderte als talentierte Schauspieler

Jürgen Rammelt

Steinförde Partylaune im wahrsten Sinnen des Wortes dominierte am Sonnabend bei Rehaconsult im Fürstenberger Ortsteil Steinförde. Die gemeinnützige GmbH für Menschen mit geistiger Behinderung feierte bei schönstem Wetter ihr alljährliches Sommerfest.

Neben den Klienten und Beschäftigten nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit, sich von der fröhlichen Stimmung einfangen und anstecken zu lassen.

Zu den kulturellen Höhenpunkten des Nachmittags gehörte zweifelsohne die Aufführung des Theaterstücks "Rumpelstilzchen" durch die Rehaconsult-Theatergruppe. Dabei waren Klienten der Einrichtung in unterschiedlichen Rollen zu erleben, die sie vor dem Publikum mit großer Hingabe ausfüllten. Sie agierten als Müller, als singender Vogel, als Soldat, König und Turmbläser, als Amme und letztendlich als Zwerg und Rumpelstilzchen. Für ihren Auftritt bekamen die Laienschauspieler, die von Kay Hansen auf der Gitarre musikalisch begleitet wurden, viel Beifall.

Los ging das Fest aber mit einer Gruppe von Jagdhornbläsern sowie Michael Marterer. Der Vorstandsvorsitzende der GmbH begrüßte gemeinsam mit Silvia Schulz, Leiterin des Regionalverbundes Oberhavel, die anwesenden Gäste.

Wie in der Vergangenheit hatten die Mitarbeiter der Einrichtung das Fest liebevoll vorbereitet, wovon sich die Besucher in den folgenden Stunden überzeugen konnten. Es gab Kaffee und Kuchen, den die Mitarbeiterinnen extra für den Anlass gebacken hatten. Aber auch ein Stand mit unterschiedlichen Salaten, leckere Produkte aus der hauseigenen Bioküche sowie frisch gebackenes Brot aus dem Steinofen gehörten zu den Köstlichkeiten, die probiert werden konnten. Natürlich durften auch ein Schwein am Spieß und diverse Grillspezialitäten nicht fehlen. Wer wollte, konnte eine Kutschfahrt unternehmen, und für die jüngsten Festbesucher gab es eine Hüpfburg.

Silvia Schulz sprach den Akteuren der Theatergruppe ein großes Lob aus und ließ die Besucher wissen, dass das Stück von Herbert Brauer aus Menz stammt, der am Sonnabend zwar verhindert war, aber das Stück mit den Klienten einstudiert habe.

Doch das war noch längst nicht alles, was die Besucher des Sommerfestes am Sonnabend erleben durften. Da war zum Beispiel der Auftritt von Kiki Cessler, einer Berliner Travestiekünstlerin. Im Petticoat-Kleid rockte die Lady mit ihren wallenden Locken das Publikum und fand dabei dankbare Zuhörer. Ihre Gesangstitel, zu denen bekannte Schlager der 70er und 80er Jahre gehörten, kamen an. Sie war eine Künstlerin zum Anfassen, die auch mit dem einen oder anderen Klienten für ein Foto posierte.

Natürlich durften auch eine Polonaise und Mickie Krauses "Schatzi schenk mir ein Foto" nicht fehlen. Danach gehörte die Bühne den "Fürstidancers", der Kindertanzgruppe des Fürstenberger Karnevalsklub, bevor das Fest unter dem Motto "blumig-beschwingt durch den Sommer" mit einer Modenschau seinen Fortgang nahm.

Die Gäste, die Mitarbeiter und Klienten zeigten sich zufrieden.