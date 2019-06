Katholische Kita: Tante Traudel erinnert sich

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf/Velten Von der Aufregung der vergangenen Tage ist am Sonntag nichts zu spüren. Beim Fronleichnamsfest der katholischen Kirchengemeinde "Zu den heiligen Schutzengeln" an der Veltener Seniorenresidenz ist die Stimmung gelöst.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die katholische Kita – überraschend für Eltern und Angestellte – Ende Juli geschlossen werden sollte. Die Gefahr der kurzfristigen Schließung konnte abgewendet werden, ein neuer Träger für die Kita wird gesucht. Vorläufig bis Ende des kommenden Jahres kann der Betrieb der Hennigsdorfer Kita weitergehen.

Diese ist eine Institution, die im Leben vieler Generationen eine wichtige Rolle gespielt hat. Im September 1931 wurde die Einrichtung gegründet. Selbst einen prominenten Kindergartenbesucher gab es in all den Jahren. In den Anfangsjahren wurde der spätere Schauspieler und Sänger Manfred Krug von katholischen Schwestern betreut, ist es am Sonntag von mehreren Seiten zu erfahren. "Es ist schön, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Es wäre doch schade gewesen, wenn die Kita nach 88 Jahren geschlossen worden wäre", findet Peter Halamoda. Der 55-Jährige hatte früher die Kita besucht. "Die Kita ist Teil meines Lebens", sagt er und entdeckt seine frühere Erzieherin: "Da ist Tante Traudel!"

"Hier ist noch eines meiner Kindergartenkinder", sagt die gemeinte Edeltraud Podlejski und weist auf eine junge Frau, mit der sie sich gerade unterhalten hat. Das Gemeindefest ist für sie ein schöner Anlass, sich mit Bekannten und Freunden auszutauschen. Oder eben mit ehemaligen Schützlingen, um die sie sich als Kita-Leiterin von 1960 bis 1994 gekümmert hat. Die Verbindung zu vielen sei nie abgerissen, erzählt die 85-Jährige.

"Für mich war die Kita prägend", sagt Jennifer Burczyk, Fachdienstleiterin für Jugend, Familie und Integration in Hennigsdorf. Vor der Wende hatte die 34-Jährige die katholische Kita besucht und erinnert sich gern an die damalige Zeit. Daran, dass trotz der deutschen Teilung in der Einrichtung die Verbindung zu einer westdeutschen Partner-Kita gepflegt wurde, die Erzieherinnen fortschrittlich waren. Dass erfinderisch mit manchmal vorkommenden Zuckerengpässen umgegangen wurde. "Ich fand es vor allem schön, dass wir bei jedem Gemeindefest dabei waren und dass die Elternschaft sehr verbunden mit der Kirche war."

Edeltraud Podlejski erinnert sich: "Ja, auch beim Fronleichnamsfest wart ihr dabei. Da haben die Kindergartenkinder Blumen gestreut." Für die ehemalige Kita-Leiterin wäre die Schließung der Einrichtung eine Schande: "Die Ordensschwestern haben es durch die Nazi-Zeit geschafft. Wir haben es durch die DDR-Zeit geschafft. Und jetzt soll alles eingehen, wo es uns so gut geht. Das verstehe ich nicht."