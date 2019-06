Berlin (MOZ) Wenn ausgerechnet die Männer, die im Kampf um den CDU-Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer den Kürzeren gezogen hatten, ihr den Rücken stärken, ist das schon bemerkenswert. Erweckt es doch den Eindruck, dass hier drei christdemokratische Promis an einem Strang ziehen. In Wirklichkeit zeigt es zum einen, dass es AKK, gerade ein halbes Jahr im Amt, bereits sehr nötig hat, in Schutz genommen zu werden. Ihre Beliebtheitswerte schmieren ab – und die der ganzen Union gleich mit. Die aufmunternden Worte von Friedrich Merz und Jens Spahn, die recht gönnerhaft daherkommen, sollen da die Lage in der CDU beruhigen.

Aber natürlich denken zum anderen die Beiden nicht im Traum daran, ihre Ambitionen aufzugeben. Dass sich Merz für den geborenen Kanzler hält, ist offensichtlich. Und dass Spahn Großes vorhat, ebenso. Die Halbwertzeit der Loyalitätsbekundungen ist sowieso überschaubar. Wenn die CDU bei den Landtagswahlen im Herbst heftig verliert, ist es vorbei mit den verbalen Streicheleinheiten. Dann werden sich Merz und Spahn erneut als bessere Alternative ins Spiel bringen.