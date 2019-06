Preis für Frankfurter Start-up

MOZ

Frankfurt (MOZ) Das Kaffee- und Tee-Start-up UniCaps hat den Brandenburger Innovationspreis Ernährungswirtschaft 2019 gewonnen. Überzeugt hat die Jury die Idee, Bio-Tees in kompostierbare Bio-Kapseln für die Marken Nespresso- und Nescafé-Dolce Gusto-Maschinen abzufüllen.

Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer von UniCaps: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Als wir UniCaps vor knapp drei Jahren gegründet haben, wollten wir den Teemarkt mit kompostierbaren Bio-Kapseln revolutionieren."

Die UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. Das Start-up beschäftigt rund 20 Mitarbeiter. Mit den Marken My-CoffeeCup und My-TeaCup bietet UniCaps Bio-Kaffee und Bio-Tees in zertifizierten kompostierbaren Bio-Kapseln an. Die Kapseln sind im stationären Handel unter anderem bei Rewe, dm, Kaufland, regional bei Edeka, Tegut, Globus und Metro erhältlich. Online lassen sich die Kapseln auf my-cups.de und bei Amazon beziehen.

Oberbürgermeister René Wilke und der Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen Claus Junghanns schrieben in ihrer Gratulation: "Mit Ihren Produkten, die Genuss und Nachhaltigkeit vortrefflich kombinieren, haben Sie einerseits frühzeitig eine entsprechende Haltung gezeigt und andererseits mutig darauf gesetzt, dass der Markt sich in diese Richtung entwickeln würde, als dies so noch nicht absehbar schien."