Sommernacht

Die Hot Boots aus Schwedt tanzen vor der Bühne am Bollwerk und ziehen viel Publikum in ihren Bann. Hier absolvieren auch die Tanzgruppen der Musik- und Kunstschule, des FC BKH, die Gruppe Phönix sowie Linedancer aus Oderberg und Britz ihre Auftritte. © Foto: Dietmar Rietz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Eine Nacht zum Verlieben. Musik in allen Farben, Feuer in vielen Formen, alte Autos und jede Menge junge Leute. Tanz, Eleganz, kalte Getränke und heiß Gegrilltes. Schreiend laute und wunderbar leisere Momente. Schwedt hat in der Mittsommernacht wieder mal richtig auf die Pauke gehauen.

Der lauteste Knaller in der Mittsommernacht war fraglos das Höhenfeuerwerk, das Feuerwerker Daniel Schlinker vom Gelände des Anglerheims am Kanal aus in den Himmel schickte. Eine Viertelstunde lang hallten Kanonenschläge durch die nächtliche Nationalparkstadt. 4600 Bomben und Bömbchen ließen den Himmel über Schwedt brennen und die Zuschauer entzückt staunen. Tausende und Abertausende Menschen verfolgten den Feuerzauber vom Bollwerk, von der Brücke und die Gäste des Flusskreuzfahrers Saxionia sogar aus der ersten Reihe auf dem Kanal. Die B 166 war auf Höhe der Brücke über den Kanal während des Feuerwerks für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ideenstammtisch gut genutzt

Die schönste Idee des Festes verwirklichten wohl am Ideenstammtisch an der Ecke August- und Karthausstraße Saskia Mundt (Külzclub) und Broder Lindvall (Karthausclub). Sie sammelten Kinderideen für eine lebens- und liebenswerte Stadt. Viel kam zusammen: Mietfahrräder, mehr Malkurse, Kletterpark, Longboardtouren durch die Nationalparkstadt, Kindersandstrand, Indoorspielplatz in den Uckermark-Passagen... Den süßesten Auftritt hatten die Primini-Mädchen, die kleinen Tanzfünkchen des Karnevalsklubs Primania. In zartrosa Kostümen spielten die Kleinen "Ingo der Flamingo" auf der großen Bühne. "Darauf freuen sich die Mädchen jedes Mal schon das ganze Jahr", erklärte Trainerin Sabrina Melkau-Echtmann den Spaß der kleine Tänzerinnen. Eine süße Versuchung waren auch der Wobag-Popcornstand von Nicole Mundt und Birgit Fritzsch und der Candy-Wettbewerb mit Roboterfahrzeugen des Schwedter Technikstützpunktes von Sven Ketel.

Das treueste Stammpublikum hatten möglicherweise die zauberhaften Modenschauen von Corina Born auf der Vierradener Straße. Für ihren zweiten Auftritt hatten sich die Models Elke Marschner, Jutta Bergner und Gaby Berthold in einer Auftrittspause im Stadtmuseum bei Monika Krasa aus Kamille, Frauenmantel, Lavendel und anderen Wildblumen Mittsommernachtskränze geflochten. Äußerst begeistertes Publikum hatten auch die Hot Boots beim Linedance vor der Bühne am Bollwerk. Nostalgische Gefühle weckte der Aufmarsch der Trabant-, Wartburg- und Lada-Schätzchenflotte beim Oldtimertreff auf dem Alten Markt. Vielleicht auch Fernweh angesichts der liebevoll gepflegten Ami-Straßenkreuzer.

Inseln des ruhigeren, wenn auch lebenslustigen Wohlklangs waren auf dem vielfach lauten Fest die Galerie am Kietz und das Jüdische Ritualbad. Unterm Blätter- und Segeltuchdach lauschten die Galeriegäste dem Wohlklang von Handpans, Gitarre und Harfen der Gruppe Klangart. Handpans sehen aus wie ein mit wohl platzierten Dellen versehener Wok, auf den mit lockeren Händen getrommelt wird. Im Jüdischen Ritualbad spielte das Quartett Dr. Bajan auf der Bühne unterm Walnussbaum mit Knopfakkordeon, Geige, Kontrabass und Trommeln Russenrock, der mal klang wie Russendisko und mal wie Odessa-Blues. Das rührige Museumsteam um Anke Grodon servierte erfrischend freundlich Wein, Saft und "Fettbemme mit Gürkchen". Alles himmlisch gut und teuflisch lustig.