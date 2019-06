Jens Sell

Strausberg (MOZ) Gegen 22 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Strausberg erneut nach Strausberg-Vorstadt ausgerückt. Nahe des Einkaufszentrums Südcenter ist ein Waldstück in Brand geraten. Ganz in der Nähe, in der Straße Am Försterwege, trifft Brandstiftungen seit Wochen Müll- und Papiercontainer.