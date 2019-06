Von Achtjährigen bis zu den Senioren

Sandiger Untergrund: Beim Motocross "Am Mühlenberg" des gastgebenden MSC Parmen – hier der Start der Senioren – ging es staubig und spannend zu. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Parmen Das einzige Motocross-Heimrennen der Saison 2019 haben die uckermärkischen Fahrer beim 63. Renntag in Parmen erlebt, denn in Templin und Schwedt finden in diesem Jahr keine Landesmeisterschaftsläufe statt.

Am Mühlenberg wurden in vier Klassen je zwei Wertungsläufe ausgetragen. Auf ihren 65-ccm- Maschinen rasten 30 Acht- bis Zwölfjährige über die Sandstrecke, allen voran Karl Udo von Glowacki vom MC Dreetz, der beide Läufe gewann und 50 Punkte auf sein Konto buchte. Aus der Uckermark waren Julien Straßburg und Arik Walter vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow am Start und kamen als Elfter beziehungsweise 25. ein. Straßburg steht in der Zwischenwertung auf Platz 7 (132). Führender ist Eddy Müller vom MC Dreetz (204).

In der Ladies-Klasse starteten 14 Damen. Die einzige Uckermark-Frau, Julia Matznick vom Gastgeber MSC Parmen, war als frisch gebackene Mutti zum Zuschauen verdammt. "Es kribbelt schon mächtig in den Fingern", gestand sie am Streckenrand", aber eine Weile müsse sie wohl noch pausieren. Franka Blümchen vom MCC Schenkenhorst fuhr beide Klassensiege des Tages ein.

Unzufriedener Martin Diescher

Bei den Senioren ab 35 Jahren mit 34 Teilnehmern gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Michael Dittmann (MC Fürstenberg) und dem Lokalmatadoren Danny Siromski – Dittmann behielt zweimal die Nase vorn, der Parmer erhielt für zwei zweite Plätze 44 Zähler. Auf Rang 4 fuhr Vico Briesewitz vom MSC Kieskuhlenterror (36 Punkte), auf Rang 8 folgte Teamkollege Nico Kastler (26), erst dahinter platzierte sich Martin Diescher vom VfL Vierraden (25). Am Fahrerlager wieder angekommen, sah man Diescher nur kopfschüttelnd – er war sichtlich unzufrieden. Weitere fünf Uckermärker schafften es nicht in die Top-Ten. In der Gesamtwertung führen Dittmann (197) und Siromski (160), Briesewitz (5./131), Diescher (7./109) und Kastler (9./73) liegen etwas zurück. Es sind vier Wettbewerbe gefahren, drei folgen noch.

Schließlich waren noch die MX-1-Fahrer gefordert. 26 Herren stellten sich der Herausforderung. Auch hier wurde – hinter Dominik Schunke (MC Steglitz/47 Punkte aus Platz 1 und 2) – ein Parmer Zweiter. Hannes Wegner (45 Zähler) gewann den ersten Wertungslauf, knüpfte daran als Dritter aber nicht ganz an.

Sein Teamkollege Florian Kunkel wurde nach Platz 5 und 4 Gesamt-Vierter (34). Eric Rakow (MC Uckermark Prenzlau) kam auf den siebten Platz mit 28 Punkten. Schunke liegt im Zwischenstand mit 206 Punkten vorn vor Kunkel (138), Wegner (8.) hat 105, Kilian Ramm (9.) 104 Zähler.