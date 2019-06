AFC-Abstieg wird bittere Realität

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Ein Trio war vor diesem Wochenende noch gefährdet, aus der Landesliga absteigen zu müssen. Im Stil einer "Konferenzschaltung" lässt sich nachvollziehen, wie spannend der Sonnabendnachmittag bis zur letzten Minute verlief – mit einem bitteren Ende für den Angermünder FC: Nach zwei Jahren Ligazugehörigkeit geht es zurück in die Landesklasse. Im Norden empfängt Hansa Wittstock den AFC (29 Punkte), Einheit Perleberg (29) spielt gegen Schlusslicht Pritzwalker FHV, der TSV Schlieben (29) gastiert im Süden bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen (1.). Auf keinem der drei Plätze gibt es langes Vorgeplänkel.

15.15 Uhr:

Es sind schon vier Tore gefallen: Ian Beckmann (13.) konnte für die Uckermärker das schnelle 1:0 von Tommy Hordan (7.) ausgleichen, Lukas Scharpenberg macht es für die Perleberger noch schneller (1:0/3.) und in Miersdorf geht die Sache den erwarteten Gang: 1:0 durch Niklas Goslinowski.

15.30 Uhr:

Aus dem Süden können wir uns frühzeitig verabschieden in dieser "Konferenz", denn Matthias Ritter erhöhte fix auf 2:0 (20.) – danach werden nur noch fünf Auswechslungen, aber keine Treffer mehr in die Statistik eingehen. Schlieben bleibt also bei 29 Punkten, aber dem besten Torverhältnis der drei Kontrahenten (-22).

In Perleberg läuft es auch nach der Papierform, denn Scharpenberg hat auf 2:0 erhöht (2:0). Torepause herrscht dagegen bis zum Seitenwechsel in Wittstock.

15.50 Uhr:

Der 2:1-Anschlusstreffer von Tony Schulz (33.) sowie zwei Wechsel bei Gastgeber Einheit sind aus Perleberg noch zu vermelden. Der Zwischenstand: Die Nordwestbrandenburger wären mit 32 Zählern gerettet, die Angermünder stehen bei 30 Punkten und würden ebenfalls in der Landesliga bleiben, weil der TSV Schlieben der schlechtere der beiden Tabellen-15. wäre.

16.20 Uhr:

Was ist denn da in Perleberg los? Nico Trenner schafft einen Doppelschlag (52., 54.) und bringt den Tabellenletzten aus Pritzwalk mit 3:2 in Front. Weitere Tore in Wittstock bleiben bislang aus.

16.35 Uhr:

Nun hat’s aber mal so richtig geknallt im Stadion des Friedens. Der FK Hansa ist gegen den AFC zum zweiten Mal in Führung gegangen (Kevin Berlin/62.), aber Gäste-Angreifer Martin Oertel gleicht nur drei Minuten später zum 2:2 aus. Die Erleichterung hält jedoch nicht lange: Der zur Pause eingewechselte Hannes Monschau schafft abermals einen Vorteil für die Platzherren (3:2/ 69.), die sich schon am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FC Hennigsdorf vorzeitig das rettende Ufer gesichert hatten. Jetzt wären die Angermünder raus, aber gut 20 Minuten verbleiben.

16.50 Uhr:

In Perleberg haben sich die Ereignisse überschlagen: Hannes Dura (79.), Trenner (8.) und Mathias Altenburg (90.) haben noch für einen 6:2-Auswärtssieg gesorgt. Also bleiben auch die Perleberger bei 29 Punkten – ihr Torverhältnis beträgt -31. Die Angermünder versuchen indes alles: Ein Tor muss her! Eric Ziese wird für Tobias Koß eingewechselt (87.). Reicht es für einen "lucky punch"? Die Nachspielzeit beginnt – und der letzte Treffer fällt für die Platzherren: Monschau erzielt das 4:2 (90.+2).

Auch der AFC verbleibt bei 29 Punkten, hat aber mit -39 das klar schlechteste Torverhältnis des Trios. Abstieg! Ganz bitter. Heute weiß man: Aus den letzten vier Partien der Saison hätte ein einziger Punkt für den Klassenerhalt gereicht. Die Bilanz aber lautet: kein Zähler und 3:12 Tore.