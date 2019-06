Einheit demontiert Preussen

Ulrich Gelmroth

Bernau Das Ergebnis sagt eigentlich alles über das Spiel", sagte Einheit-Trainer Nico Thomaschewski nach dem Abpfiff. Dass es nicht zweistellig wurde, hatten die Gäste ihrem Keeper Torsten Miethe zu verdanken. Der 42-Jährige kickt eigentlich in der Ü 35 und half kurzfristig im Brandenburgliga-Team aus. Preussen fehlten mehrere Stammkräfte in Abwehr und Sturm – auch der verletzte Torjäger Chinonso Solomon Okoro, der trotzdem mit 20 Treffern bester Torjäger der Liga wurde.

Gastgeber wie aus einem Guss

Die Elf von Trainer Nico Thomaschewski spielte wie aus einem Guss, zeigte herrliche Spielzüge und ließ Preussen nie ins Spiel finden. Bereits der erste Angriff führte zum 1:0 durch Kapitän Tom Schneider (2.). Nach einem Doppelschlag (17./21.), durch Maximilian Walter, nach einem schnellen Konter, und Timm Gromelski, der ein Zuspiel von Max Gerhard verwertete, waren die Gäste dann doch angezählt.

In einen Rausch gespielt

Einheit spielte sich in einen Rausch. Kapitän und Spielmacher Tom Schneider hämmerte kurz vor der Pause den Ball unhaltbar für den Gästekeeper zum 4:0 unter die Querlatte.

Nach dem Seitenwechsel powerte Einheit weiter Richtung Gästetor, während Preussen auf eine Konterchance spekulierte. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Einheit-Treffer fallen würde. Zu souverän das Kombinationsspiel der Elf von Trainer Thomaschewski. Perfekte Zuspiele, Doppelpässe und eine starke Laufleistung aller ließen die Eberswalder fast verzweifeln. Walter eröffnete mit seinem zweiten Treffer (55./5:0) den Torreigen. Trainer Thomaschewski brachte gleich drei Neue in der 65. Minute, was die Gäste etwas irritierte. Denn postwendend fiel das 6:0 (66.) durch Max Gerhard. Weiter im Fokus Ü35-Torwart Miethe. Erst mit einer klasse Faustparade beim Kopfball von Julian Graf (78.) und auch gegen Walter blieb er Sieger. Nur Sekunden darauf war er beim Kopfball von Volkan Altin jedoch machtlos (81./7:0). Walter jubelte ebenfalls, erzielte das 8:0 (83.). Einwechsler Altin legte sogar noch das 9:0 (84.) nach.

Es war alles so einfach. Preussen fand einfach kein Gegenmittel. Durch Richter gelang nach Flanke von Lange zwar der Ehrentreffer, es blieb jedoch beim 9:1-Endstand (86.), da Richter vom Elfmeterpunkt (88.) scheiterte.

Trainer Obrad Marjanovic nahm die deftige Niederlage in seinem letzten Spiel als Preussen-Coach mit Fassung. "Uns haben sehr viele Spieler gefehlt, auch die Frische war nach dem Punktestand, der den Klassenerhalt gesichert hat, nicht mehr vorhanden", so Preussens scheidender Coach. "Wir hätten heute zweistellig spielen müssen. So ist es aber auch okay", zeigte sich Einheit-Trainer zufrieden. Er weiß aber auch: Mit so einer Topleistung in anderen Spielen wäre sogar mehr als der achtbare vierte Tabellenplatz drin gewesen.

Bernau: Nico Reimann – Luthando Saul, Fritz Söllner, Julian Graf, Luc-Stephane Nkok (65.Marvin Dumke) – Tom Schneider, Timm Gromelski (65.Volkan Altin) – Max Gerhard, Martin Lange, Maximilian Walter – Sam-Rene Bartz (65.Antrew Lubega)

Eberswalde: Torsten Miethe – Paul Schuster, Eric Krause, Djordje Petrovic, Hakan Demirel (60.Lucas Pascal Wagner) – Steven Zimmermann, Florian Groß – Nick Lange, Benedict Richter – Douglas Tavares Barbosa, Tomasz Bejuk