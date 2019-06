Kinderspaß beim Dorffest

Bettina Winkler

Beerfelde (MOZ) Spiel und Spaß für Kinder gab es auf dem Beerfelder Dorffest auf dem Freizeitgelände Am Barschpfuhl in großer Auswahl. Der Jugendclub, der Kindergarten und das Evangelische Jugend-und Fürsorgerwerk (EJF), das seit Jahren in dem Ort ein Kinderheim hat, boten Büchsenwerfen, Basteln, Schminken und Kegeln an. Der Reitverein war vor Ort und bei den Feuerwehren Beerfelde und Schönfelde konnten Kinder eine Spritze ausprobieren. Zu den kulturellen Highlights gehörten die Darbietungen des Fürstenwalder Tanzkreises, der mit 33 Akteuren angereist war und am Abend der Sänger Nic Cold. Für die musikalische Umrahmung bis spät in die Nacht sorgte der Berkenbrücker DJ Sascha Krause .Foto: Bettina Winkler