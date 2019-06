Kleine und große Holzwürmer bauen Zauberwürfel

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Spaß an Holz ist Trumpf. Meister Olaf Kaufmann (M.) zeigt Leon und seinem Vater sowie Tara Lee und ihrer Oma in der offenen Mitmach-Werkstatt des Uckermärkischen Bildungsverbundes in Schwedt am Freitag, wie sie aus Holz einen Zauberwürfel bauen können. Das Projekt "FeZ – Fähigkeiten entwickeln für die Zukunft" besteht jetzt seit zehn Jahren. Landrätin Karina Dörk hat die Schirmherrschaft übernommen und damit ein Bekenntnis zur Förderung von Handwerks-Neugier abgelegt. "Das brauchen wir dringend", sagt sie.