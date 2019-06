Viel Zeit bleibt Ideengebern nicht mehr

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 7. September steht der diesjährige "Tag der Entscheidung" an. Von 10 bis 18 Uhr haben dann wieder alle Eberswalder ab 14 Jahren die Chance, in der Stadthalle im Familiengarten für Projekte ihrer Wahl zu stimmen. Ausgezählt wird öffentlich. Der Eintritt in den Familiengarten ist aus diesem Anlass frei. Einzelvorhaben dürfen bis zu 15 000 Euro kosten.

Bislang wurden 77 Vorschläge eingereicht. Die Palette reicht von einem Trinkwasserspender für den Park am Weidendamm über ein Freiluft-Kino im Familiengarten und die Anschaffung mülltrennender Abfalleimer bis zur Wiedereröffnung des Ratskellers. Auch eine Uhr für den Marktplatz und eine Skaterbahn im Stadtzentrum stehen auf der Wunschliste.

Bevor die einzelnen Ideen tatsächlich zur Abstimmung gestellt werden, durchlaufen sie eine Prüfung: Zugelassen ist nur, was durch die Stadt umsetzbar ist und die finanzielle Obergrenze nicht überschreitet.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Vorschläge zu unterbreiten. Wer persönlich vorbeikommen will, ist zu den Sprechzeiten im Rathaus willkommen. Telefonisch sind die zuständigen Mitarbeiter unter der Rufnummer 03334 64200 und per Mail unter der Adresse buergerbudget@eberswalde.de erreichbar. Und auf der Internetseite der Stadt Eberswalde gibt es ebenfalls ein Kontaktformular.

Infos im Internet auf www.eberswalde.de/buergerbudget