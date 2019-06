Beträchtliche Behinderung des Verkehrs stehen bevor

Kerstin Ewald

Bernau/Schönwalde (MOZ) Kraftfahrer in und um Bernau müssen sich demnächst auf neue Einschränkungen einstellen. In den Nächten von Montag bis Samstag wird die L30 zwischen den Ortschaften Buchhorst und Schönwalde wegen Brückenbauarbeiten an der Autobahnbrücke gesperrt. Das gleiche gilt für die Nächte vom 1. Juli bis zum 4. Juli. Dies vermeldet Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH.

Sperrung bei Bernau

In zwei Wochen steht dann eine weitere Beschränkung ins Haus. Zwischen Bernau und dem Bahnübergang bei Blumberg sperrt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg vier Wochen lang, zwischen 8. Juli und 3. August, die Landstraße 31. Das gab Marek Breternitz, Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal am Freitag bekannt. Im besagten Zeitraum kann auf den sieben Kilometern zwischen dem Blumberger Bahnübergang und dem Toom Baumarkt in Bernau kein Durchgangsverkehr passieren. Die Anwohner aus Birkholzaue und Elisenau können die L31 aber immerhin einseitig befahren. Hintergrund der Vollsperrung sind umfangreiche Bauarbeiten auf der Strecke. Dabei werden die oberen Asphaltschichten abgefräst und anschließend wieder neu eingebaut. Beginnen werden die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen Blumberg und Elisenau. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Auch der Busverkehr auf der Strecke ist betroffen.