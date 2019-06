10 Friedlands kommen zusammen

Thomas Hähle

Friedland Bei schönstem Sommerwetter trafen sich 10 Friedlands aus Deutschland, Polen, Tschechien und Russland zum 24. Internationalen Friedlandtreffen. Zu Gast war auch unsere Partnerstadt Sulecin. Danke für ein gelungenes Fest. Danke an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Danke an alle Friedländer für die tolle Atmosphäre in unserer Stadt. Ein besonderer Dank geht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Friedland sowie an die Betreuer unserer Gäste.

Die schöne gemeinsame Zeit ist nun leider Vergangenheit, ich freue mich bereits auf das nächste Jahr – Friedlandtreffen in Frydlant/Böhmen. Auf Wiedersehen Friedland – Willkommen Frydlant.

Bürgermeister Stadt Friedland