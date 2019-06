Stadt feiert 2020 755 Jahre

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Nationalparkstadt Schwedt plant das nächste Megastadtfest. Vom 25. bis 27. September 2020 steigt das Schwedter Stadtfest anlässlich des 755. Stadtgeburtstages mit Festmeilen in der ganzen Innenstadt und einem Festumzug mit 50 Bildern, die an die Stadtgeschichte erinnern sollen. So viel verrieten Bürgermeister Jürgen Polzehl und die oberste Stadtpartyveranstalterin, Andrea Schelhas, dieser Tage der Presse.

Das Motto: Stadtkultur am Fluss. Das Festwappen zeigt das Liebespaar, das einst vor dem alten Rathaus in der Lindenallee stand, vor dem Fluss und der Stadtsilhouette. Zwölf Festbereiche stellen sich die Partyplaner momentan vor. Die Hauptbühne steht wieder vor dem Theater. Das Festgelände zieht sich vom Bollwerk über Alten Markt und die gesamte Innenstadt bis zum Platz der Befreiung. Auf dem Dreiklangsportplatz soll sich ein Fesselballon in die Höhe heben und ungewöhnliche Ausblicke ermöglichen.