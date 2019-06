Abenteuer auf dem fliegenden Teppich

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit dem Mini-Musical "Der fliegende Teppich", komponiert vom in der Barnimer Kreisstadt lebenden Jazz-Trompeter Lukas Fröhlich, haben alles in allem zwölf Vorschüler aus der Kinderakademie am Sonnabendvormittag bei der 624. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde positive Erfahrungen auf der großen Bühne gesammelt. Die Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren hatten seit März wöchentlich mit dem freischaffenden Musiker geprobt und für die Aufführung auch eigene Ideen eingebracht. Ihr Programm kam bestens an.