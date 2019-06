Zepernicker Feuerwehr feiert mit Eimerdusche

Kerstin Ewald

Panketal (MOZ) Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, feierte die Feuerwehr Zepernick Sommerfest – wie üblich gleichzeitig zur Schlendermeile. Viele Besucher des großen Panketaler Straßenfestes schauten auf einen Sprung bei den Brandschützern vorbei, warfen einen Blick auf die Einsatzfahrzeuge oder ließen die Kinder auf der Heuburg klettern.

Bei der Feuerwehr Panketal läuft es gut, meint Gemeindewehrführer Thomas Bielecke: "Wir haben bei der Gemeinde einen guten Stand und derzeit auch keine Nachwuchssorgen." Bei der Anmeldung gebe es sogar eine kleine Warteliste. Von einem Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte hält Bielecke aber nichts. "Bei der Feuerwehr blüht so mancher auf, der vielleicht in anderen Bereichen Probleme hat", meint Bielecke nicht ohne Stolz.

Besonderes Vorkommnis am Sonnabend war die rituelle Eimerdusche von Fabian Gollin, der an diesem Tag 18 Jahre alt wurde. Seine Mitstreiter "beförderten" ihn damit ins Mannesalter. Als um 17.30 Uhr, mitten in der Party, die Sirene losging, musste er seinen ersten Erwachseneneinsatz leisten.