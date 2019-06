MOZ

Ratzdorf Eine echte Fee ist in der vergangenen Woche in Ratzdorf ans Ufer gegangen. Die Neiße-Fee war bereits seit Tagen unterwegs. Ratzdorf ist dabei die letzte Station ihrer Reise gewesen. Sie gilt als Botschafterin für die 250 Kilometer lange Neiße, die im Isergebirge der Tschechischen Republik entspringt und in Ratzdorf in die Oder mündet.

In Neißemünde wurde sie unter anderem von der Besucherinformation Neuzelle und dem Amtsdirektor in Empfang genommen. Die Fee nutzt bei jedem Stopp die Gelegenheit, Bewohner kennenzulernen, wirbt für ein Miteinander und lenkt die Aufmerksamkeit auf die touristischen und ökologischen Aspekte des Zusammenlebens am Fluss.