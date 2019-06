Culcha Candela begeistern Fans in Storkow

Elke Lang

Storkow Der ausverkaufte Burghof in Storkow kochte am Freitagabend hoch. "Ich glaube, Storkow ist ein geiler Ort, Storkow macht Party", heizte Mateo Jasik von der Band Culcha Candela den eintausend Besuchern so richtig ein. Es war pausenlos Power auf der Bühne mit Springen, Arme hochreißen, Drehen, Wenden, und alle machten mit.

Die in Reggae, Dancehall, Pop, Salza energiegeladene, von DJ Chino gesteuerte, Musik kam an. Kaum einer konnte bei der Musik der Gruppe, die erst einen Tag zuvor auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund auftrat, stillstehen.

"Wie schön ist es, ein Publikum zu haben, das mitsingen kann", lobte Johnny Strange, der die Band 2002 gründete. Die Fans, die die Bühne geradezu belagerten, kreischten vor Begeisterung und antworteten mit einem wogenden Lichtermeer ihrer Smartphones.

Schließlich wurden viele populär gewordene Titel vorgetragen: "Berlin City Girl", "Schöne neue Welt", Cool mit mir selbst" und "Von allein" waren darunter. Mit "Ballern" wurde ein noch nicht veröffentlichter Party-Song vorgestellt, der das Motto der Band zum Inhalt hat:" Freiheit, Leichtigkeit, das Leben genießen".

Immer wieder wurde auch zwischendurch die Botschaft verkündet, nicht darauf zu hören, was andere sagen, sondern nur auf sein Herz. Am Schluss des Konzerts standen mit "Hamma" (2007) und "Monsta" (2011) als Höhepunkte die größten Hits der Gruppe auf dem Programm, die häufig in großen in Arenen auftritt.

Für die Musiker ist Storkow eine Location an der unteren Grenze. "Die Stadtgröße ist für uns nicht entscheidend", versicherte Desiree Kirchhoff, die Tournee-Managerin. "Das Konzept muss stimmen, und da wir alle in Berlin wohnen, kommen wir gern ins Umland."

Gerade seien sie mit dem Flieger aus Aachen gekommen, wo sie die Fridays-for-Future-Demonstration mit ihren bis zu 30 000 Teilnehmern unterstützt hatten.

Bürgermeisterin ist glücklich

Während bei vorherigen Konzerten auf der Storkower Burg, etwa der Puhdys, das Publikum vorwiegend aus der älteren Generation bestand, wurde mit Culcha Candela vorwiegend das junge Publikum angesprochen.

Rainer Majewski aus Berlin war eine der wenigen Ausnahmen. "Ich kenne die Gruppe, seit es sie gibt, und ihre ganz eigene Ausdrucksweise, ihr Konzept, gefällt mir. Es ist etwas ganz anderes als die Bands der eigenen Jugend", ist der 77-Jährige offen für Neues. Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig war mit der Veranstaltung einfach nur glücklich: "Ausverkauft und so viele junge Leute", sagte sie strahlend.