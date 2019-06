Programmpreise für Uckermark-Kinos

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit dem Kinoprogrammpreis 2019 sind zwei Kinos aus der Uckermark vom Medienboard Berlin-Brandenburg ausgezeichnet worden – das Film-forUM Schwedt und das Kino im MKC Templin. Die Leistung in Schwedt würdigte die Jury mit 7500 Euro Prämie und wörtlich so: "Auch das Schwedter Kino musste mit dem Besucherrückgang... umgehen und geht deshalb mit einer hohen und vielfältigen Programmqualität in die Offensive. Neben den ausgesuchten Filmreihen und Extras gab‘s sogar eine Kinowoche zum Thema Umwelt. Viele kreative Aktionen und Zielgruppenarbeit machen das FilmforUM zum unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt."