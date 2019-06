Schwierige Zeiten

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Geht eine vierköpfige Brandenburger Familie im Restaurant essen, wird sie auch in einem Etablissement mit durchschnittlichen Preisen sehr leicht auf einen Schlag 100 Euro los. Das können sich manche Mütter und Väter eigentlich gar nicht leisten, und viele andere müssen sehr genau überlegen, wie oft sie das machen können. Die steigenden Preise dürften also auch eine Rolle dabei spielen, wie sich der Umsatz der Gastwirte entwickelt.

Das ist nicht als Kritik an der Branche gemeint. Die meisten Betriebe werden ihre Preise so kalkulieren wollen, dass Gäste möglichst nicht verprellt werden, aber die Gehälter der Beschäftigten bezahlt werden können. Und dann hält ja noch der Staat seine große Hand auf und verlangt 19 Prozent Mehrwertsteuer. In Verbindung mit dem überall grassierenden Fachkräftemangel wird deutlich: Die Zeiten für Gaststättenbetreiber sind sehr schwierig.

Es droht eine Abwärtsspirale: Gastwirte müssen die Preise erhöhen, um zu überleben, andere die Öffnungszeiten einschränken, weil sie nicht genug Köche finden. Die Folge könnte sein, dass sich weitere Kunden abwenden und lieber einmal mehr zu Hause eine Fertigpizza in den Ofen schieben. Keine schöne Vorstellung, aber ein Rezept dagegen ist leider nicht in Sicht.