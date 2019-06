Verein setzt auf ökologischen Wandel

Bettina Winkler

Heinersdorf (moz) Neugierige Gäste gab es am Sonntag beim Tag der Offenen Tür im Haus des Wandels genug. "Ich wollte mal schauen, was sich hier so verändert hat", sagte Marianne Siewek, die in Heinersdorf ein Wochenendgrundstück hat und den Wandel im ehemaligen Haus am Park mit großem Interesse verfolgt hat.

In das leerstehende Gebäude der ehemaligen Berufsschule ist Leben eingezogen. Vor einem Jahr hat der neu gegründete Verein "Haus des Wandels" das Gebäude, das eine Nutzfläche von 3000 Quadratmetern hat, vom Landkreis Oder-Spree mit der Vision erworben, einen sozialen und ökologischen Wandel der enkeltauglich ist, zu unterstützen. 60 Zimmer, zwei große Seminarräume, ein Gemeinschaftsgarten und der große Saal im noch erhaltenen DDR-Stil stehen für Veranstaltungen, Projekte und Austausch zur Verfügung. "Das Haus ist Gemeineigentum der 30 Mitglieder und soll auch den Menschen aus der Region offen stehen", sagte Andrea Vetter Gründungsmitglied des Vereins, der das Objekt zu einem Wohn- und Seminarhaus mit ökologischem Ansatz umwandeln möchte. Mit Festen und Veranstaltungen wie Adventsmarkt und Frauentagsfeier sowie dem Einzug des Töpferstudios und der Nähstube wurden schon Räume und der Saal wiederbelebt.

Der erste Geburtstag wurde gebührend mit Mitgliedern, Nachbarn und sonstigen Interessierten aus der Region gefeiert. Am Sonnabend ließen es sich die Mitglieder, die zum größten Teil aus der Großstadt angereist waren – gut gehen. Am Sonntag war das Haus des Wandels für alle Gäste offen. Vom Nähstübchen gab es eine Markise als Geschenk. Bei Hausführungen haben sich die Besucher einen Eindruck verschafft. Der Yoga-Raum hat zur Nutzung eingeladen, im Atelier konnten Interessierte der Malerin Ines vom Künstlerkollektiv "Muerbe u. Droege" bei der Arbeit zusehen und im Töpferstübchen wurde mit Ton gearbeitet.

Kulinarisches Mitbring-Büffett

Außerdem spielten die Bands "The Magic of not Knowing" aus Berlin und "Koibito" aus Kalifornien. Alle Akteure und Gäste waren gut gelaunt und hatten viel Spaß. "Wir freuen uns, dass unser Projekt trotz knapper Finanzen Gestalt annimmt. Es ist immer noch ein Wagnis, für das es viel Idealismus und Liebe braucht", sagte Andrea Vetter.