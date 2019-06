Viele Besucher beim Bahrensdorfer Sommerfest

Ruth Buder

Bahrensdorf Mit den Klängen des Spielmannzuges aus Neuzelle kam gleich die richtige Stimmung auf den Anglerplatz: Zum 12. Mal hat der Verein "Barnsdorf 1460" zum Sommerfest auf den Anglerplatz eingeladen.

Der inzwischen 63 Mitglieder zählende Verein unter dem Vorsitz von Stefan Kamenz scheut seitdem keine Mühe, den Bahrensdorfern und Gästen ein buntes Programm zu bieten. Zu Anfang zeigten die Krügersdorfer Tanzmäuse, was sie können. Beim Bogenschießen ließ sich Annett Geppert vom Experten Uwe Henneberg die Technik erklären und versuchte, den 20 Meter entfernten Apfel zu treffen. Gleich daneben boten Monika Baranowski und Anne Jagenow Malen für Kinder an.

Die Kleinen konnten sich an verschiedenen Spielen beteiligen, Karussell fahren oder sich an den spritzenden Wasserbällen erfrischen.

Der vierjährige Til und die zweijährige Jasmin genossen quietschend den nassen Spaß. "Inzwischen haben wir viel Spielzeug und auch die Zelte, die ja bei Sonne und Regen gut sind, angeschafft", erklärt Vereinschef Stefan Kamenz.

Er lobt die Partner, die das Fest alljährlich unterstützen. Dank zahlreicher Sponsoren war die große Tombola möglich, bei der es sogar eine Kettensäge zu gewinnen gab. Auch das Bierkastenklettern wird gesponsert. René Nietsche von der Firma Spie war mit Lkw und Kran angerückt, um die mutigen Kletterer anzuseilen. Die Heu-Hüpfburg kommt aus Sauen und war schon bei der Landpartie am Wochenende zuvor im Einsatz. Die Sportlerklause schaffte es, für den aus noch unbekannten Gründen ausgefallenen "Suppenkoch" aus Cottbus Ersatz zu besorgen.

Der Beeskower Ortsteil Bahrensdorf – er wurde bereits 1908 eingemeindet – hat in den letzten Jahren an Bevölkerung zugelegt und wird durch die Erschließung des ehemaligen ZV-Geländes weiter wachsen.

"Die ersten vier Häuser stehen schon im Rohbau und Straßen werden gebaut", berichtet der Vereinsvorsitzende Stefan Kamenz. "Deshalb wünschen wir uns auch in Bahrensdorf einen Platz und ein Objekt zum Feiern und Treffen." Der Anglerplatz sei schön, aber doch etwas entfernt. Er zeigte sich am Sonntagmorgen zufrieden mit dem Fest, mehr als 1000 Besucher waren am Nachmittag gekommen. Die laue Sommernacht genossen abends bei Musik und Tanz auch mehrere hundert Gäste.