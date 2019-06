Viel Lob für Neuruppiner Wettkampf

Auf in die Fluten!: Von 133 gemeldeten Athleten gingen am Samstag beim 34. Neuruppiner Triathlon 125 an den Start. © Foto: Roland Möller

Roland Möller

Neuruppin So spannend ging es wohl schon lange nicht mehr beim Ruppiner Triathlon zu. In den drei Kategorien (Männer, Frauen, Staffel) beim 34. Neuruppiner Triathlon waren zwischen Sieger und dem Zweiten jeweils nur knapp eine Minute Unterschied. "Es war ein sehr spannender Wettkampf bei idealem Wetter", fand Thomas Kieglstein vom ausrichtenden Kreissportbund. Es war auch diesmal wieder alles bestens organisiert "Ein Triathlon, wie man ihn sich vorstellt, so etwas gibt es nur selten, alles super organisiert und sehr gute Strecken", lobte Männersieger Lukas Gingold im Ziel.

Startschuss lange Zeit fraglich

Dabei war lange Zeit fraglich, ob überhaupt ein Startschuss zum 34. Neuruppiner Triathlons fallen würde. "Wir mussten wegen den geplanten Straßenbauarbeiten am Kuhburgberg lange zittern, da führt ja unsere Radstrecke entlang", erklärte Krieglstein. "Vor 14 Tagen war klar, die Baustelle wird erst am kommenden Montag eingerichtet und der Triathlon war abgesichert."

In diesem Zusammenhang entschied man sich auch für eine veränderte Radstrecke, die führte nicht wie gewohnt Richtung Kunsterspring, sondern diesmal bogen die Teilnehmer am Kuhburgberg links in Richtung Rägelin ab. KSB-Mitarbeiter Bernd Gummelt dazu: "Es war ein Rat der Polizei, denn auf dieser Strecke sei mit weniger Verkehr zu rechnen." Dies bewahrheitete sich, fand jedenfalls einer der Dauer-Starter in Neuruppin Christian Kittler: "Ich fand die Strecke super, weniger Verkehr und guter Belag."

Los ging es wie immer im Ruppiner Jahnbad. Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde gab den Startschuss für die 133 Schwimmer (100 Einzelstarter und elf Staffeln). 1,5 Kilometer schwimmen standen an, dabei setzte sich schnell ein Schwimmer ab. Steffen Schmolke brachte die Staffel, Ü 50 Tri Neuruppin in Führung, zwei Minuten später kam Julia Schatz (Staffel Judato Schabeman) aus dem Ruppiner See. Dicht dahinter Stefan Schulz (Staffel Flotter Dreier). Auch die Einzelstarter Lukas Gingold, Christian Kittler sowie Michael Noll waren in der Spitzengruppe dabei.

Auf der Radstrecke rückten die Spitze noch enger zusammen. Bei den Staffeln verkürzte Thomas Bentz (Judato) im Duell mit Thomas Hinz (Tri Neuruppin) den Rückstand auf knapp 60 Sekunden, dicht gefolgt von Jonathan Merkel (Flotter Dreier).

Im Einzel wiederum wechselte Christian Kittler nur Sekunden vor Gingold auf die Laufstrecke. Zwei Minuten später nahm auch Michael Noll die zehn Kilometer durch den Stadtpark in Angriff. Die Entscheidung sollte demnach auf der Laufstrecke fallen. Hier setzte sich Gingold nach 1,5 Kilometern etwas ab vom ärgsten Widersacher Christian Kittler. "Danach habe ich immer darauf geachtet, ob Christian noch einmal rankommt und habe mich ins Ziel gerettet", berichtete Gingold später nach dem erfolgreichen Zieleinlauf.

Bei den Staffeln fiel Team Judato noch auf Rang drei zurück. Erst zog Daniel Naumann vorbei, dann auch Marc Marquardt vom Team Flotter Dreier. "Ich wollte noch ganz nach vorn laufen, habe den Rückstand etwas verkürzt, aber Daniel war einfach zu stark", erklärte das Heinrichsdorfer Lauf-Ass Marquardt im Ziel.

Im Zielbereich herrschte eine tolle Stimmung, vor allem die Fans der Neustrelitzer Laufgruppe sorgten für eine super Atmosphäre. "Schön, dass ihr wieder hier seid", lobte Krieglstein, der per Mikro alle Zuschauer über das Wettkampfgeschehen informierte. Dabei übersah er sogar die Zielankunft von Staffelsieger Daniel Naumann. Er wollte ihn gar auf eine dritte Laufrunde schicken, dann bemerkte er jedoch seinen Fehler. "Ach nee, das ist ja schon der erste Zieleinlauf", musste er zugeben. Ansonsten hatten aber er und seine vielen Helfer alles im Griff. "Keine besonderen Vorkommnisse, alles lief dank Polizei, DRK und dem SV Kanu reibungslos ab", schloss Krieglstein sein Fazit ab.